Kaspersky, il crypto-mining malevolo batte i ransomware

Secondo il report di Kaspersky Lab la causa principale della crescita del crypto-mining malevolo va ricercata nell’installazione di contenuti e software pirata.

Evgeny Lopatin, Security Expert di Kaspersky Lab

La nostra analisi dello scenario economico del crypto-mining malevolo e le ragioni della sua presenza diffusa in certe regioni hanno rivelato una chiara correlazione: più è facile distribuire software pirata, maggiore è il numero di attacchi di crypto-mining malevolo rilevati. In breve, un’attività generalmente considerata non dannosa come il download e l’installazione di software di dubbia provenienza, è alla base della più grande cyber minaccia dell’anno – il crypto-mining malevolo.