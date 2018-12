Econocom Naboo Cloud, un'offerta end-to-end software defined

Econocom presenta la soluzione Naboo, cloud ibrido end-to-end totalmente integrata, sicura e personalizzabile, l’unica a prevedere un’offerta software defined.

Naboo è un ecosistema di soluzioni, tecnologie e competenze che permette alle aziende di liberare tutto il potenziale della trasformazione digitale. Integrando in un unico sistema la gestione e il controllo di ambienti multi cloud, cloud pubblici e privati, sistemi legacy e datacenter aziendali, rende l’accesso e l’utilizzo semplice e trasparente, superando tutte le complessità legate alla gestione dei contratti, alla compliance e alla sicurezza.

Il cloud ibrido di Econocom si basa su un modello flessibile e completamente personalizzabile che, grazie alla rete di partner tecnologici, permette di scegliere tra progetti custom o self-service. Con Naboo Cloud le aziende possono usufruire di tecnologie, soluzioni e competenze che permettono di accelerare la trasformazione digitale, ridurre i costi di gestione e raggiungere economie di scala, in completa sicurezza sia dal punto di vista dell’esposizione dei dati, sia della continuità operativa.

Per la sua particolare architettura logica e servendosi di una rete capillare e affidabile, la soluzione offerta da Econocom non conosce eguali sul panorama italiano. Si tratta infatti dell’unica soluzione a prevedere un’offerta Software Defined che integra connettività e co-location, sviluppata internamente in ambiente Openstack e predisposta per gestire la migrazione dell’infrastruttura e delle applicazioni verso il cloud con estrema agilità e flessibilità.

Paolo Bombonati, Chief Operating Officer di Econocom Italia

Esistono già offerte di cloud ibrido così come di co-location e di connettività; Econocom è però l’unica in Italia a offrire una soluzione geografica integrata di datacenter e cloud pubblico iperconvergente, active-active e interamente Software Defined per il mercato Top Enterprise. Siamo dunque orgogliosi di essere i primi a poter offrire una soluzione di questo tipo, configurabile su misura, che costituirà un vantaggio competitivo notevole per i nostri clienti, con benefici tangibili in termini di efficienza, flessibilità, supporto ed economie di scala.

In questo processo, è fondamentale innanzitutto analizzare l’infrastruttura IT del cliente, raccogliendo risorse e applicazioni in container, che verranno in seguito trasferiti nella piattaforma privata distruita secondo un modello di edge computing e, in base alle specifiche esigenze, sul cloud pubblico. Ciò permetterà a quest’ultimo di veder erogato tutto il proprio parco applicativo attraverso una piattaforma di gestione personalizzata, senza preoccuparsi della posizione delle risorse, e di accelerare e abilitare più agilmente l’innovazione anche di processi di front end e "business critical" con uno screening continuo delle configurazioni ibride più idonee a minimizzare i costi e massimizzare sicurezza e prestazioni con la contestuale possibilità di adottare i managed services ICT erogati dal gruppo Econocom.

Naboo Cloud integrerà inoltre soluzioni specifiche as-a-Service con un focus particolare su rehosting, security, virtualizzazione delle postazioni di lavoro, Big Data, omnicanalità e iperconvergenza per soluzioni database ad altissime prestazioni, in grado di abilitare i nuovi trend tecnologici, tra i quali lo sviluppo di Cyber Security, IoT, Intelligenza Artificiale e Mobile Payment.

L’ecosistema di Naboo Cloud è monitorato 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7 da professionisti qualificati che utilizzano i migliori tool e software per automatizzare i carichi di lavoro più ripetitivi, e, grazie al Cloud Operating Center proprietario di ultima generazione, Econocom è il Single Point of Contact per tutte le richieste e esigenze del cliente.