NEC presenta il nuovo display “pixel-free” MultiSync EA271U

NEC Display Solutions Europe ha presentato MultiSync EA271U, display progettato per applicazioni che richiedono grande precisione nei dettagli e funzioni elevate.

Il nuovo display prevede risoluzione UHD 4K per applicazioni di massima precisione e combina un insieme di caratteristiche tecniche per ottimizzare usabilità e confortevolezza di fronte al monitor. Il nuovo display da 27 pollici con cornice ultrasottile garantisce performance al top e visualizzazione fino a 3840 x 2160 pixel per una produttività superiore in ambito professionale.

Il nuovo MultiSync EA271U incorpora caratteristiche ergonomiche, che prevedono una facile regolazione a seconda delle singole esigenze, e un pacchetto di tecnologie che massimizzano la produttività tutelando contemporanemente la salute della vista. Come ad esempio i sensori integrati che regolano la luminosità dello schermo a seconda del livello di luce ambientale o della presenza o meno dell’utente di fronte al monitor, oppure tecnologie che riducono l’emissione di luce blu (Low Blue Light) o lo sfarfallio dello schermo (Flicker-Free) entrambi nocivi per la vista.

Il display EA271Q aiuta a tenere in ordine il piano di lavoro grazie alla connessione USB di tipo-C, che permette la gestione video, audio, di alimentazione ed USB con un unico cavo per collegare il notebook o il tablet PC al display.

Tra le altre caratteristiche principali vi sono la regolazione automatica del consumo energetico per minimizzare gli sprechi ed un controllo semplificato di display multipli per consentire all’utente di controllare le regolazioni fino ad un massimo di 6 display in una configurazione multi-monitor attraverso il display principale grazie alla tecnologia ControlSync.