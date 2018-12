Hive protegge la casa con la videocamera View Outdoor

Hive estende la propria offerta di prodotti destinati alla sicurezza e lancia la videocamera per esterni Hive View Outdoor, adattabile e semplice da installare. Progettata per permettere alle persone di essere sempre informate su cosa succede intorno alla loro proprietà, la telecamera smart da esterni è dotata di una nuova tecnologia, si installa in modo semplice, e vanta caratteristiche di sicurezza per offrire maggiore tranquillità e protezione.

Hive View Outdoor è impermeabile, resistente alle intemperie e dotata di visione notturna automatica. Alimentata dalla rete elettrica, funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevando suoni, movimenti o persone, inviando una notifica quando inizia la registrazione. Un feed HD live fornisce accesso immediato per poter vedere i contenuti, che vengono anche archiviati in modo sicuro per poter essere visionati successivamente.

L'audio a due canali consente alle persone di parlare direttamente attraverso la telecamera, mentre le notifiche intelligenti forniscono immagini in miniatura della persona rilevata per aiutare gli utenti a controllare rapidamente di chi si tratta.

Presentata lo scorso ottobre con la possibilità di pre-ordine, Hive View Outdoor è in vendita tramite Hivehome.com e Amazon e i clienti possono usufruire di un’ampia gamma di abbonamenti con Hive Video Playback Membership.

Quando si è connessi ad altri dispositivi Hive è possibile creare livelli aggiuntivi di sicurezza smart utilizzando le Azioni Hive. Infatti, collegando le luci Hive Lights a Hive View Outdoor, è possibile dare l’impressione che ci sia sempre qualcuno a casa. Aggiungendo il collegamento ad Hive View poi, ci si può rilassare sapendo che la propria casa è sempre sotto controllo, dentro e fuori.

I video ripresi sono archiviati in modo sicuro in remoto e possono essere visualizzati e scaricati gratuitamente per 24 ore.

Una volta scaricato, un video può essere conservato senza limiti di tempo. Con l'abbonamento ad Hive Video Playback Membership, l'accesso a questo contenuto è esteso per 30 giorni, offrendo un’ulteriore rassicurazione sulla copertura, anche quando si è lontani per un lungo periodo.

Hive View Outdoor rappresenta la terza collaborazione del brand con il designer e fondatore di Fuseproject, Yves Béhar. La telecamera è infatti esteticamente interessante e condivide la stessa filosofia di design elegante degli altri dispositivi Hive. Semplice da configurare, Hive View Outdoor entra in funzione nel giro di pochi minuti dall'installazione ed è gestita tramite l'intuitiva app Hive. Una volta fissata la camera al muro, il supporto magnetico consente di manovrarla per offrire la migliore visione possibile, grazie anche alla sua ampia lente a 130°, mentre è assicurata attraverso un meccanismo antifurto.