HANNspree serie HQ272PQD, display con tecnologia Quantum Dot

Il monitor della serie HQ272PQD presentato da HANNspree ha una risoluzione 2K e dispone di tecnologia Quantum Dot per una qualità cromatica di ottimo livello. Lo schermo di HANNspree HQ272PQD infatti offre elevate prestazioni visive e colori brillanti e naturali ed è destinato a soddisfare i professionisti che operano in ambito multimediale, grafico o di gioco.

La risoluzione WQHD e la tecnologia HANNspree a contrasto attivo, unite alla tecnologia Quantum Dot rendono possibile una impareggiabile resa dei colori che risultano brillanti e aderenti al reale. HQ272PQD è in grado di ricreare una palette cromatica molto più estesa rispetto alla norma e una eccezionale qualità dei colori, con sfumature morbide e naturali. Intervenendo sui colori Blu e Giallo, il pannello HQ272PQD garantisce una copertura dello spazio cromatico dello standard Adobe sRGB del 116%, in NTSC del 110% e in HDTV BR.709 del 156% con un’esperienza visiva estremamente realistica. Il Monitor HQ272PQD si presenta con un design contemporaneo e un supporto da tavolo robusto ed elegante. Può essere montato a parete grazie al supporto VESA quando lo spazio sulla scrivania è limitato.

Le ‘nanoparticelle’, i Quantum Dot appunto, non subiscono usura nel tempo, mantengono la resa dei colori invariata e permettono allo schermo di essere più luminoso ed efficiente al 100% dal punto di vista energetico.L'HQ272PQD inoltre utilizza la tecnologia HS-IPS, con un angolo di visualizzazione di 178° estremamente ampio, per garantire immagini di alta qualità da qualsiasi posizione entro una determinata area; un menu facile e intuitivo, permette la regolazione delle immagini con funzioni preimpostate.

Il nuovo Monitor HQ272PQD offre ampie opzioni di connettività tra PC e i diversi dispositivi AV, con 4 ingressi digitali, 2 x HDMI, una DisplayPort e una Mini DisplayPort per WQHD nativo. L'HQ272PQD ha due altoparlanti stereo incorporati che consentono di godersi appieno video, musica e giochi senza la necessità di collegare altoparlanti esterni, è dotato anche di un'uscita jack a cui collegare delle cuffie e impostare il volume in assoluta libertà.

Specifiche tecniche HANNspree HQ272PQD:

- Display: 27,5 "LED con tecnologia HS-IPS

- Risoluzione: 2560 x 1440 (16: 9) QHD (2K)

- Luminosità: 250cd / m2

- Rapporto di contrasto (typ.): 1,000: 1

- Contrasto attivo: 10.000.000: 1

- Angoli di visione: H / V 178 ° / 178 °

- Colori display: 1.07B Colori, NTSC Color Gamut 110%, Adobe RGB Color Gamut 116%, sRGB Color Gamut 156%

- Tempo di risposta: 5ms

- Ingressi: HDMI 1.4 x 2, DisplayPort, Mini DisplayPort

- Dimensioni (mm): (L) 712 (H) 120 (D) 453

- Modalità immagine preimpostate: PC / film / gioco / ECO

- Altoparlanti stereo integrati: 2 x 2W

- Inclinazione: -5°+15 °

- Montaggio VESA 100 x 100 mm

- Garanzia: 3 anni