NetApp Insight 2018 mette il cloud ibrido al centro

Si chiude NetApp Insight 2018, la conferenza annuale pensata per aiutare i responsabili dei dati a creare percorsi efficienti per migliorare i risultati di business.

Dopo quattro anni a Berlino, la conferenza si è tenuta per la prima volta a Barcellona, ospitando oltre 4.000 partecipanti alla Fira Gran Via. Grazie a numerosi keynote, spotlight, sessioni tecniche, ai laboratori pratici e all’Insight Central, ai partecipanti sono state presentati tutti gli aggiornamenti importanti per offrire innovazione con i servizi cloud, creare infrastrutture cloud per accelerare i nuovi servizi e modernizzare le architetture IT con storage all-flash connesso al cloud.

NetApp ha annunciato nuovi servizi dati e soluzioni che consentono ai clienti di innovare nel cloud, tra cui la disponibilità estesa dell'anteprima dei file di Azure NetApp, la disponibilità estesa del servizio NetApp Cloud Volumes per Google Cloud Platform e NetApp SaaS Backup for Salesforce.

Questo annuncio è stato supportato da keynote del CEO e presidente di NetApp George Kurian, e da clienti come WuXi NextCODE, Coca Cola e DreamWorks, che hanno condiviso la loro esperienza su come i dati abbiano un ruolo chiave nei processi aziendali di oggi. Per condividere una prospettiva più ampia sull'etica e le implicazioni di questa trasformazione digitale è intervenuto Gerd Leonhard, uno dei futuristi più apprezzati del mondo.

Alexander Wallner, vicepresidente senior e direttore generale EMEA di NetApp

Se si vuole comprendere il valore attuale e futuro della gestione dei dati cloud, è sufficiente guardare i clienti che sono saliti sul palco del NetApp Insight nel corso dei keynote. Il numero e la varietà di industrie e applicazioni sono incredibili. Dal sequenziamento del genoma per portare a migliaia di persone benefici per la salute a prezzi accessibili, al supporto end-to-end per soluzioni di intelligenza artificiale, alla produzione rispettosa dell’ambiente, fino a tutto ciò che è più in voga nella tecnologia IT come Kubernetes e DevOps. Tutto questo mostra che il potenziale dei dati per aiutare a costruire un mondo migliore e più intelligente è illimitato.

NetApp ha annunciato anche il supporto a un'iniziativa benefica, con l'impegno di fare una donazione ad una campagna di e-learning per bambini ogni volta che i partecipanti hanno utilizzato l'hashtag della conferenza #NetAppInsight nel corso dell'evento. Grazie all'aiuto di tutti i partecipanti, NetApp donerà più di $ 8.000 a sostegno di un'educazione digitale gratuita e divertente per i bambini in tutto il mondo.