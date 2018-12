Netcom sviluppa “Marco”, il portale HR di Rekeep

Netcom ha sviluppato per il cliente Rekeep un software innovativo che permette al personale di avere un rapporto costante con le HR tramite device mobili e fissi.

Rekeep ha battezzato il portale con il nome di “Marco”, come fosse una persona del service desk a cui i dipendenti si rivolgono spesso, è stato progettato all’insegna della semplicità d’uso per minimizzare le differenze culturali degli utenti, e dell’integrazione delle informazioni, provenienti da diverse applicazioni legacy dell’azienda.

Un’interfaccia grafica molto intuitiva permette a ciascun dipendente, dopo un login univoco che rispetta quindi la privacy dei dati inseriti, di caricare in autonomia documenti indispensabili per il rapporto di lavoro in corso, come ad esempio: certificati di malattia, infortunio sul lavoro, permesso di soggiorno, richiesta di assegni familiari, di maternità.

Una sezione è dedicata al welfare aziendale, sono quindi disponibili informazioni riguardo offerte in corso, sconti dedicati ai dipendenti, convenzioni, borse di studio e campi estivi per i figli.

Attraverso Marco i dipendenti possono anche inserire e/o modificare i propri dati personali, scaricare tutta la modulistica aziendale di cui hanno bisogno, vedere e scaricare la busta paga, il CUD, l’attestato di servizio e molto altro.

La sezione “Domande frequenti” e la barra di ricerca “Come posso aiutarti?” rendono il processo molto semplice e alla portata di chiunque.