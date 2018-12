Gigaset C570 e A540 IP, cordless già pronti per la fibra

Per supportare al meglio il passaggio alla fibra e a nuove forme contrattuali, Gigaset offre già oggi unità cordless in grado di supportare ogni tipologia di connessione.

Due sono attualmente i nuovi cordless di casa Gigaset pronti a supportare il collegamento alla fibra: Gigaset C570 e A540 IP.

Gigaset C570 è un apparecchio moderno ed elegante, quasi un complemento d’arredo che non stona in qualunque ambiente, anche grazie al suo design pulito, essenziale ed al nero opaco del suo corpo, che lo rende elegante e sinuoso.

Gigaset C570 rappresenta, oltre alla confortevolezza anche la massima flessibilità. Collegando la base ad un router DECT VoIP, il telefono funziona in VoIP.

Nel caso il router di casa fosse già DECT è possibile collegare al router solo la cornetta. Dunque, un cordless estremamente moderno con la flessibilità necessaria per le moderne tecnologie di comunicazione.



Il cordless monta un importante display a colori TFT (2,2”) con moderna interfaccia utente. Racchiude un’ampia rubrica telefonica per un massimo di 200 nomi con 3 numeri telefonici ciascuno e grandi tasti sul portatile e sulla base. Oltre ad un design e finitura di alta qualità il Gigaset C570 vanta un livello di protezione IP40.

Il dispositivo incorpora una tastiera ergonomica in materiale di alta qualità che garantisce un funzionamento sicuro grazie a grandi tasti a isola. La tastiera si illumina con un color ambra attivando il telefono. La presenza di un messaggio è segnalata con un LED lampeggiante. Il tasto invio e conversazione è illuminato e include la funzione vivavoce.

Premendo il tasto invio si possono ricomporre gli ultimi 20 numeri composti. I tasti per la scelta rapida sono programmabili dall'utente utilizzando i tasti dal 2 al 9.

L’importante tasto di navigazione a 5 vie è posizionato al centro dell’apparecchio e comanda anche la funzionalità “mute”. Il blocco della tastiera on/off è comandato tramite il tasto cancelletto mentre l’esclusione o l’inserimento della suoneria avviene tramite il tasto asterisco.

Anche il Gigaset A540 IP vanta caratteristiche esclusive.

Il design è ergonomico e accattivante, con un ampio display da 1,8” (96 x 64 pixel, 3 linee) in B/N con illuminazione dello sfondo selezionabile tra 4 colori.

La capacità della rubrica è per 150 contatti (con nome e numero), con possibilità di associare una specifica melodia ed una colorazione personalizzata del display a ciascuna voce.

La chiamata è facilitata dai numeri grandi che appaiono sul display durante la selezione e la tastiera per la composizione dei numeri è a tecnologia “metal dome” per la massima qualità ed ergonomia ed è illuminata. I tasti sono grandi e ben distanziati con un tasto di navigazione a 4 vie posizionato centralmente.

Il Gigaset A540 IP è dotato del servizio “solleva e parla” per rispondere alle chiamate senza premere alcun tasto.È inoltre compatibile con l’App Gigaset «Contacts Push» che permette il trasferimento della rubrica del proprio smartphone al portatile. L’App è scaricabile gratuitamente da Google play o App Store. Gigaset A540 IP vanta un viva voce Hi-Fi con HDSP in VoIP, il Sistema Gigaset Green Home evoluto ad alta efficienza energetica e zero radiazioni e l’esclusivo pacchetto base dei servizi “non disturbare”, salvaguarda privacy e tranquillità.

Il telefono cordless di Casa Gigaset è multilinea e supporta fino a 6 portatili, 6 account VoIP ed uno analogico. In dual mode, supporta fino a 3 telefonate in parallelo, 2 VoIP ed 1 analogica. Per ciascuna chiamata è possibile scegliere, attraverso il menu, quale linea telefonica utilizzare.

La configurazione è facile ed intuitiva, grazie all’assistente di installazione e al download automatico dei parametri dei provider più diffusi (oltre 200 in tutto il mondo).

Per quanto riguarda la telefonia VoiP, il Gigaset A540 IP vanta una serie di servizi avanzati quali lo schema di indirizzamento della selezione URI SIP il cui formato è simile ad un indirizzo e‐mail, l’accesso a Gigaset.net che consente chiamate gratuite tra telefoni VoIP di Gigaset oltre che la ricerca di nickname nella rubrica della comunity Gigaset.net o i servizi supplementari VoIP controllati dal terminale quali la conferenza, l’attesa o l’alternanza tra 2 utenti e l’inoltro di chiamata.

Concepiti, ingegnerizzati e fabbricati interamente in Germania, gli apparecchi C570 e A540 IP si distinguono per l’economicità d’uso e l’attenzione e il rispetto dell’ambiente grazie alle soluzioni Gigaset ECO-Dect.

Tra queste l’alta efficienza energetica, che consente sia un risparmio fino al 60% di energia grazie all’alimentatore Energy Saving, sia l’azzeramento delle onde radio in stand‐by e la riduzione fino all’ 80% in uso.

Il Gigaset C570 e il A540 IP sono disponibili sul sito dell’azienda e presso i migliori rivenditori entrambi al prezzo di euro 59,99.