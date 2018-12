Cometa distribuisce stampanti, MFP e consumabili OKI

OKI Europe e Cometa SpA hanno stretto un accordo per la distribuzione di stampanti e MFP delle Serie Executive e Standard, nonché dei relativi materiali di consumo.

La partnership favorirà una copertura ed una distribuzione ancora più capillare dei prodotti a tecnologia LED di OKI in tutto il territorio nazionale.

Il ventaglio di prodotti OKI che entrano a far parte del portfolio di Cometa include soluzioni per ogni tipo di esigenza: dalle multifunzioni a colori alle stampanti a colori nei formati A4, veloci, affidabili e in grado di combinare qualità e convenienza. Non mancano, inoltre, le stampanti in formato A3 dotate della tecnologia LED di OKI.

Loris Ippaso, Presidente di Cometa SpA

Il mercato dell’office è in continua espansione e una delle cose che fanno la differenza è la possibilità di disporre di un catalogo ampio e ricco di marchi importanti. OKI rappresenta ciò di cui avevamo bisogno: un partner importante, un brand storico in grado di fornire un ventaglio di soluzioni efficienti e competitive, sia per i piccoli uffici che per imprese di grandi dimensioni che necessitano di poter gestire in maniera rapida e sicura i documenti, ottimizzando tempo e costi.

Da anni tra le aziende leader nella distribuzione ICT, Cometa SpA può vantare una forte presenza su tutto il territorio nazionale, cui affianca un’attività online grazie al proprio e-Commerce e il supporto ai propri Partner grazie alle diverse Business Unit a Valore, una delle quali è dedicata esclusivamente al mondo Office.