LIVIA Group acquisisce Hitachi Systems CBT S.p.A.

LIVIA Corporate Development SE acquisisce l’intero capitale azionario di Hitachi Systems CBT S.p.A. da Hitachi Systems Ltd., società di proprietà di Hitachi Ltd.

L’operazione prevede anche il rebranding di Hitachi Systems CBT S.p.A. che continuerà a operare con il nome di WESTPOLE.

Fondata quasi 40 anni fa, WESTPOLE è uno dei principali fornitori di servizi IT in Italia ed è specializzata in Cloud Computing, Enterprise Information Management e soluzioni per la sicurezza. Con sede a Roma, uffici regionali a Milano, Venezia e Bologna, e data center a Milano e Roma, l'azienda progetta e gestisce sistemi ICT per circa 900 clienti tra cui agenzie governative, istituzioni finanziarie e società private. Oggi WESTPOLE impiega 235 persone e ha un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro.

Prof. Dr. Peter Löw, Founder e proprietario di LIVIA Group

L’acquisizione è per noi un investimento strategico nel settore delle infrastrutture IT e nei servizi in cloud. Il mercato IT europeo è estremamente dinamico e offre un enorme potenziale di crescita per un'azienda indipendente come WESTPOLE. Insieme ai nostri dipendenti, clienti e fornitori, desideriamo espandere ulteriormente il portafoglio di servizi attuali e accelerare la crescita del business.

LIVIA ha ottenuto il supporto di Massimo Moggi, un manager con un importante track record nella consulenza strategica, trasformazione digitale, Industria 4.0 e leader esperto di aziende ICT in Europa e negli Stati Uniti. Moggi dirigerà l’azienda in qualità di Presidente e CEO e aiuterà WESTPOLE a realizzare il suo ambizioso piano di crescita.