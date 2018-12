Lexmark: la durabilità pianificata è una buona cosa

Lexmark analizza il mercato dei device e le tendenze tecnologiche; gli esperti spiegano perché la durabilità pianificata è una buona cosa.

Ti piace avere l’ultimo ritrovato della tecnologia e ti affanni ad acquistare un nuovo telefono o televisore non appena viene presentato? O ritieni che i brand ti spingano a desiderare il nuovo modello con un clima FOMO (fear of missing out) mentre tu preferiresti un ciclo di refresh più lungo? In alternativa, aspetti fino a che il tuo oggetto tecnologico non funzioni più prima di sostituirlo? Ma cosa accade se, per esempio, volessi acquistare una nuova lavastoviglie ma la tua non vuole assolutamente saperne di smettere di funzionare?

C’è ovviamente un equilibrio tra il desiderio di un brand di guidare la domanda dei consumatori e le esigenze dell’utente di poter disporre di un ciclo di refresh più lungo per ridurre le spese. In Lexmark, disponiamo di dati interessanti su queste tematiche grazie a tutti gli RFP che forniamo. La maggior parte di essi, infatti, chiede una durata dai tre ai cinque anni, da cui sorge la domanda: i produttori si adoperano affinché la loro tecnologia duri tanto quanto si aspettano i clienti?

In Lexmark ci consideriamo ben più di un fornitore di stampanti e MFP. Siamo il partner tecnologico prescelto dalle aziende per sviluppare il loro business. Questo significa che gli interessi dei clienti ci stanno a cuore. Sappiamo che la maggior parte dei device realizzati per durare dai tre ai cinque anni in realtà sarà operativa per almeno sei, incorrendo in costi di manutenzione più elevati, di conseguenza li progettiamo appositamente per durare più a lungo.

La chiamiamo durabilità pianificata ed è una cosa positiva per utenti, produttori e ambiente.

Ecco perché:

I nostri clienti dispongono di prodotti robusti realizzati con cornici metalliche, processori in grado di gestire future esigenze di business e sensori avanzati, diagnostica e sicurezza. Questo significa meno interventi hardware con conseguenti risparmi di tempo e denaro, in aggiunta alla garanzia standard più lunga del mercato per le PMI.

Come produttore, vantiamo clienti contenti e molto fidelizzati, più propensi a raccontare la loro esperienza. E questo vale più dell’oro.

E infine, l’ambiente ci guadagna perché i nostri componenti riducono lo spreco e migliorano l’assistenza. Lavorando in concerto con i clienti, siamo in grado di migliorare il riciclo, ridurre l’uso di consumabili e garantire che ogni prodotto assicuri un ritorno sull’investimento ottimizzato. Che è quello che desideriamo per i nostri clienti, che sono i nostri partner.