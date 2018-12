Thought Machine sceglie la piattaforma cloud IBM Services

IBM Services è il partner prescelto a livello mondiale per la piattaforma cloud-native di core banking di Thought Machine e denominata “Vault”.

L’architettura di questo sistema è pensata per offrire alle banche tradizionali con sistemi legacy e vincoli commerciali una soluzione per difendersi dai nuovi attori, adattandosi al tempo stesso alle nuove esigenze di clienti ed enti di controllo.

Vault di Thought Machine è un sistema di core banking cloud-native, che permette alle banche di sfruttare appieno i benefici di tutti i cloud, incluso il Cloud IBM. Il sistema è stato progettato per essere altamente flessibile, dando alle banche la possibilità di aggiungere rapidamente nuovi prodotti, adattarsi ai cambiamenti nella strategia di una banca o reagire ai cambiamenti esterni del mercato.

Grazie alla totale flessibilità dei prodotti, del modello operativo e delle interfacce utente, Vault è in grado di connettersi sia alle applicazioni dei clienti che alle applicazioni interne utilizzate dal personale bancario per gestire la banca.

Nel Regno Unito, il gruppo Lloyds Banking ha esplorato le funzionalità di Vault, la sua capacità di supportare sia i propri clienti che il gruppo stesso, nonché le opzioni disponibili per l'ulteriore sviluppo e implementazione della piattaforma.

Zak Mian, Group Director, Transformation, Lloyds Banking Group

Una parte fondamentale del piano strategico triennale che abbiamo annunciato di recente è l'applicazione di innovazioni tecnologiche che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Sono entusiasta di lavorare con IBM e il team di Thought Machine per scoprire come semplificare e migliorare la nostra architettura IT, e di poter collaborare per rendere l'attività bancaria facile e semplice per i nostri clienti.

Paul Taylor, CEO di Thought Machine

Costruire le nuove basi del settore bancario è proprio la missione di Thought Machine, e Vault è la piattaforma bancaria di nuova generazione di Thought Machine. Questa nuova piattaforma cloud-native è stata appositamente progettata per offrire un'alternativa moderna alle attuali piattaforme che molte banche in tutto il mondo hanno difficoltà a mantenere.

Mark Foster, Senior vice president di IBM Global Business Services

La maggior parte delle banche sono vincolate ai loro sistemi legacy di core banking. Vault offre la prima piattaforma di core banking completamente basata su cloud, altamente scalabile e con la flessibilità di creare e lanciare nuovi prodotti e servizi in giorni e non in mesi, a livelli di costo e velocità senza precedenti. La nostra collaborazione con Thought Machine ci permette di fornire alle banche un'opzione a basso rischio per ridurre i costi delle operazioni e aumentare il servizio clienti e la velocità di mercato.