SAP, il cloud aumenta l'agilità e riduce i costi

Dan Lahl, Global VP, SAP Cloud Platform Marketing, spiega come l’obiettivo degli investimenti nel cloud sia l’incremento dell’agilità e non solo il taglio dei costi.

Sempre più aziende investono nel cloud e si stanno rapidamente rendendo conto che è molto più di un semplice trend digitale o una leva importante per il continuo ridimensionamento dei costi IT. Si tratta infatti di un'importante opportunità di business per innovare ed essere vincenti in tempi rapidi, che permette anche di raggiungere livelli maggiori di flessibilità, scalabilità ed efficienza nelle operation. Ecco perché l'adozione del modello cloud continua a crescere: sia i responsabili IT sia i responsabili delle linee di business riconoscono i numerosi vantaggi commerciali e competitivi derivanti dal passaggio da tecnologie on-premise a cloud.

Si prevede che gli investimenti in cloud computing aumenteranno fino a 162 miliardi di dollari nel 2020, con un CAGR del 19%. Questa cifra riflette non solo la realtà del mercato, che sta evolvendo verso un nuovo modello di consumo del software, ma soprattutto il bisogno di essere agili, caratteristica sempre più richiesta dalle aziende in seguito alle pressioni competitive del mercato.

L’impegno verso il Cloud

Al di là della moda del momento e delle statistiche, ci sono storie e scenari reali in cui le imprese ottengono rendimenti significativi (non IT) dai loro investimenti nel cloud. Non solo le piccole e medie imprese sono più dinamiche e più aperte alle nuove tecnologie, ma anche le grandi multinazionali stanno ottenendo importanti vantaggi dall’adozione del cloud, ad esempio nella gestione di ambienti complessi che diventano più flessibili. In particolare, mentre le aziende sviluppano, migliorano e integrano nuove applicazioni, le piattaforme cloud offrono nuove facilità e funzionalità avanzate per lo sviluppo, il test e la distribuzione di app aziendali che permettono all’organizzazione di ottenere velocemente un vantaggio competitivo.

Che cosa rende il cloud così attrattivo?

Per una rapida analisi di come il cloud permette a un’azienda di raggiungere i propri obiettivi con successo, ecco alcuni dei principali vantaggi:

Apertura

Con un'infrastruttura aperta basata sul cloud, le aziende possono aumentare la produttività e ridurre i costi di sviluppo delle applicazioni. Ad esempio, possono accelerare il time-to-market per progetti, campagne, ecc. sfruttando diverse tecnologie (molte con una comunità open source che alimenta nuove innovazioni), o possono disegnare modelli di progettazione e opzioni multi-cloud per l'implementazione. Possono anche creare valore per il business in una varietà di scenari di sviluppo di applicazioni, sia tramite Java, Node JS, sia nel caso ABAP di SAP, tutti basati su standard aperti come Cloud Foundry, Kubernetes, Knative, Istio, Open service Brokers e molti altri progetti.

Integrazione e orchestrazione

Avere accesso alle integrazioni e alle innovazioni aperte con le API è una delle risorse più importanti durante lo sviluppo delle applicazioni. Le organizzazioni sono in grado di accedere a risorse digitali semplici, sicure e scalabili tramite API su una piattaforma cloud. In breve, le aziende possono gestire la logica di business senza uno sviluppo iniziale. Inoltre, i responsabili illuminati di LOB e IT non richiedono ai fornitori di servizi cloud solo la gestione delle API, ma API preinstallate e strumenti di workflow integrati che consentono una rapida implementazione per le nuove funzionalità delle app.

Dati e Analytic

L'utilizzo di un modello basato su cloud con dati e analytic permette alle aziende di ottenere informazioni utili da enormi volumi di dati, tra cui quelli non strutturati, streaming, IoT e Big Data. Il mondo del cloud analytic richiede l'accesso ai dati in tempo reale, non avendo il lusso delle finestre batch che preparano report statici. Oggi avere un approccio “always-on” è ciò che contraddistingue un’azienda vincente da una che rimane indietro.

Accessibilità della Soluzione

Nel cloud, le nuove tecnologie possono essere sfruttate per migliorare i processi e le funzionalità di business con intelligenza, efficienza e maggiore coinvolgimento degli utenti. L'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning non esistono in un universo a sé stante, ma hanno successo come funzionalità incorporate in app esistenti e nuove che generano innovazione e automazione. Le aziende vincenti adotteranno queste innovazioni con una strategia di rilascio flessibile, mantenendo al contempo stabili le business operation.

In che modo le aziende utilizzano il cloud oggi?

I vantaggi del cloud sopra elencati creano nuove opportunità per le aziende per sostenere la propria crescita e migliorare i processi. Come Danone o Cespa, che stanno facendo leva sul cloud Platform-as-a-Service (PaaS) per offrire nuove innovazioni, più velocemente.

Danone è una delle aziende alimentari leader nel mondo, con quattro focalizzazioni: latte fresco, acqua, nutrizione precoce e nutrizione medica. Danone ha implementato un approccio cloud per estendere le sue applicazioni al maggior numero possibile di utenti, creando in modo scalabile applicazioni web e mobile che connettono perfettamente i consumatori ai sistemi dell'azienda.

Da quando ha adottato il cloud, Danone ha raggiunto numerosi nuovi gruppi che non sarebbe stata in grado di contattare prima, migliorando la comunicazione in entrambe le direzioni e acquisendo tutti i dati delle interazioni con i clienti. Dal punto di vista degli sviluppatori, l'adozione del cloud è stata strumentale, in quanto sono stati in grado di creare nuove funzionalità in tempi rapidi e di distribuirle facilmente e a costi ridotti ai propri utenti.

Questo scenario si ripete in altri settori e aziende, come dimostra il caso Cepsa, la seconda più grande compagnia petrolifera e chimica in Spagna. Cespa aveva già integrato le nuove tecnologie nelle sue operation, ma aveva ancora bisogno di reinventare e ottimizzare i processi, cosa che è stata finalmente in grado di realizzare utilizzando app mobile iOS basate su una piattaforma cloud aperta. Ora queste app consentono ai dipendenti delle stazioni di servizio di anticipare le esigenze e inserire nuovi ordini di fornitura con un solo clic. Inoltre, anche i responsabili della vendita diretta traggono vantaggio dal fatto che possono gestire ogni interazione con il cliente sui propri smartphone, accelerando l'elaborazione degli ordini, l'approvazione e l'esecuzione.

Le aziende continuano ad adottare piattaforme cloud perché grazie a esse raggiungono nuovi livelli di scalabilità e flessibilità. Proprio come dimostrano Danone e Cespa. Quando l'IT di un'azienda avvia la transizione verso il cloud ottiene nuovi livelli di agilità e innovazione e apre le porte alla crescita, alla disponibilità di una vasta gamma di dati, ad analytic in tempo reale, a sviluppo e implementazione rapidi, con risparmi sensibili sui costi.