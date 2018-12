IKN Italy presenta l’Information Technology Forum 2019

A febbraio si terrà la settima edizione dell’Information Technology Forum 2019, un evento IKN Italy pensato per facilitare il dialogo della community tecnologia.

L’appuntamento è a Milano i prossimi 19 e 20 febbraio, un momento di confronto per entrare in contatto con CIO, CDO e IT, Data e Digital Leader provenienti dai mondi Life Science, Energy, Retail, Finance e Manifatturiero.

Il Focus dell’appuntamento del 2019 sarà la “Technology-Centric Transformation”, con una particolare attenzione ad approfondimenti in materia di Sicurezza, Integrazione e Governo della Data Company.

Luca Passoni, Amministratore Delegato di IKN Italy

La nuova edizione dell’evento sarà focalizzata sulla trasformazione del settore IT che pone al centro la tecnologia, dando spazio, come sempre, al confronto e alla condivisione delle aziende leader di mercato soprattutto in ambito Finance, Energy, Life Science, Retail e Industry. La tecnologia sarà protagonista anche della nuova Demo&Entertainment Arena, uno spazio dinamico, dove verranno presentate simulazioni, dimostrazioni di applicazioni e software, tecnologie esperienziali, intelligenza artificiale, robotica e molto altro. Stiamo, inoltre, coinvolgendo Amministratori Delegati delle aziende Top Leader di mercato, Speaker Disruptive e StartUp che commenteranno le previsioni di crescita e cambiamento del settore e condivideranno il paradosso dell'evoluzione: lo sviluppo tecnologico è direttamente proporzionale alla regressione delle capacità cognitive umane?

… l nostro obiettivo è quello di accompagnare le aziende in questa Technology-Centric Transformation analizzando temi che spazieranno dal Machine Learning alle Architetture IT, dalla Gestione Dati alle connessioni IoT e dalla Blockchain al Quantum Computing.

L’edizione 2019 includerà un’area Demo & Entertainment e, per la prima volta, una Sessione Invitation Only, un momento esclusivo per condividere con i Top Leader gli insight più disruptive in tema di security, nuovi cyberthreats, fake news e cybercrime.

Ci saranno poi workshop tecnici guidati dai maggiori esperti di soluzioni IT per fornire alla platea strumenti didattici, formativi e informativi su un tema specifico definito insieme alle aziende tech leader di mercato e lo Startup Village, che rappresenta per le startup un'occasione di networking unica in Italia per incontrare e discutere face-to-face con i Top Player del mondo IT e generare future collaborazioni con Partners e Investors.

Information Technology Forum in sei edizioni ha coinvolto più di 380 Speaker, di cui 30 CEO di aziende Tech, oltre 2500 partecipanti e 130 Sponsor.