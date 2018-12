Sophos spiega come funziona e il ransomware SamSam

Gli attacchi di questo ransomware sono fatti su misura così da causare il massimo danno, le richieste di riscatto alle vittime ammontano a milioni di dollari. Tra gli attacchi informatici degli ultimi anni, SamSam si è distinto dalla maggior parte dei ransomware per il modo in cui è stato utilizzato in attacchi stealth estremamente mirati e per l’elevato ritorno economico che ha fruttato ai cyber criminali. Il rapporto effettuato da Sophos SamSam e il Threat Report 2019 sono stati in grado di rivelare come si sono svolti gli attacchi ed è dunque un’ottima notizia quella rilasciata nelle ultime ore dall’FBI che ha annunciato: “sono stati identificati e sono ricercati due uomini iraniani che rivestirebbero un ruolo nella creazione e nello sviluppo del sofisticato software che ha causato più di 30 milioni di dollari di perdite a più di 200 ospedali, scuole e altre vittime”.

La particolarità di Sam Sam è che, mentre la diffusione della maggior parte dei ransomware avviene attraverso campagne spam di grandi dimensioni, inviate a migliaia, o addirittura centinaia di migliaia, di persone con l’obiettivo di infettare le vittime e di raccogliere denaro attraverso un gran numero di riscatti relativamente piccoli, SamSam ha invece operato attraverso attacchi estremamente targettizzati che irrompono nella rete della vittima, l'analizza e poi esegue il malware manualmente.