re:Invent 2018, Software AG amplia la collaborazione con AWS

Durante l’evento di Las Vegas, Software AG ha voluto rafforzare ed estendere la collaborazione con Amazon Web Services, che fornirà una serie di prodotti chiave. Infatti Amazon Web Services fornirà a Software AG alcuni dei suoi prodotti per integrazione delle applicazioni, API management, progettazione e trasformazione dei processi, analytics e data management per aiutare le aziende a guidare la trasformazione digitale.

Stefan Sigg, Chief Research and Development Officer di Software AG

Siamo lieti di ampliare il nostro rapporto con AWS poiché la presenza dei nostri prodotti su AWS Marketplace for Containers estende i nostri ecosistemi così che i nostri clienti possano accedere facilmente alla nostra tecnologia di trasformazione digitale. Ora i clienti possono avere una soluzione pienamente operativa pronta per l'uso con i nostri prodotti containerizzati su AWS. Siamo in grado di fornire una soluzione unica e coerente per guidare la trasformazione digitale, con un'ampia gamma di funzionalità che includono nuovi strumenti per lo sviluppo di applicazioni, Machine Learning, DevOps, supporto per implementazioni ibride e private e molto altro ancora.

Nell’ambito di questa rinnovata collaborazione Software AG offrirà ora componenti chiave della sua Digital Business Platform come parte dei nuovi servizi computing sul nuovo AWS Marketplace for Containers, basato su Docker e Kubernetes:



- webMethods API Portal and API Gateway;

- webMethods Microservices Container;

- Zementis AI framework;

- ARIS Connect Business Process Modeling and Publishing;

- Apama Data Streaming;

- Terracotta DB in-memory data management;

- Adabas & Natural database and application development.

Garth Fort, Director, AWS Marketplace di Amazon Web Services, Inc.

Software AG è un Advanced Technology Partner di AWS Partner Network (APN) dal 2013. Siamo lieti di accoglierli nel nuovo AWS Marketplace for Containers, che aiuterà oltre 200.000 clienti AWS a trovare, acquistare e implementare soluzioni specifiche per il loro ambiente container.

Software AG, presente a AWS re:Invent 2018 ha presentato la sua piattaforma di analisi predittiva Zementis. La dimostrazione ha incluso un caso d'uso di Internet of Things (IoT) insieme a aspetti chiave delle sue funzionalità di Intelligenza Artificiale (IA), Machine Learning (ML) e Predictive Analytics – tutte operanti su AWS. La dimostrazione di industrial IoT ha evidenziato anche esempi di possibili casi d'uso come la previsione del guasto delle apparecchiature, il rilevamento delle anomalie in tempo reale, la manutenzione basata sul rischio, il monitoraggio dello stato delle risorse e la manutenzione predittiva.