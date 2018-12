Shuttle SH310R4 eredita il successo della serie XPC Cube

Arriva il nuovo SH310R4 che fa il suo ingresso tra i modelli Shuttle entry-level, un dispositivo performante e conveniente su base "Coffee Lake". Basato sul chipset Intel H310, l’XPC Barebone SH310R4 supporta i processori Intel Core di ultima generazione della serie "Coffee Lake" con socket LGA1151v2 con TDP fino a 95 Watt e quindi persino varianti particolarmente veloci quali i9-9900K con ben 8 core e 16 thread. Due slot sulla scheda madre consentono inoltre di integrare una memoria DDR4 di complessivamente 32 GB.

Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels GmbH

L’SH310R4 si posiziona come potente mini-PC entry-level a un prezzo interessante. Tre uscite video, due slot M.2 e le numerose possibilità di collegamento USB offrono un’ampia flessibilità.

Nel case nero in alluminio, di appena 32,9 x 21,5 x 19 cm, trovano spazio un’unità ottica e due dischi fissi da 3,5". Il modello dispone inoltre di uno slot PCIe-x16 per performanti schede grafiche Dual Slot e di uno slot PCIe-x1 per schede di espansione. Sono presenti anche due slot M.2 per una SDD NVMe (M.2-2280) e un modulo WLAN (M.2-2230).

Un collegamento HDMI 2.0a e un collegamento DisplayPort 1.2 consentono la riproduzione fluida di video 4K Ultra-HD con 60 immagini al secondo, mentre un collegamento analogico VGA permette la riproduzione video in Full-HD. Tra gli ulteriori collegamenti figurano 4x USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, Intel Gigabit Ethernet e audio.

Un potente alimentatore da 300 Watt, certificato 80 PLUS fornisce sufficiente corrente all’SH310R4 anche a carichi elevati. All’occorrenza può essere sostituito con un alimentatore da 500 Watt. Per l’utilizzo di potenti schede grafiche con maggior consumo energetico. Del raffreddamento ottimale del Barebone si occupa il sistema di raffreddamento a heat pipe.

L’SH310R4 convince non solo dal punto di vista tecnico, ma anche esteticamente con il suo design lineare total white. Una particolarità è costituita dal pannello frontale del case, che può essere configurato a piacere, posizionando semplicemente una foto, un disegno o un log dietro al pannello trasparente in acrilico.

Come accessori opzionali sono disponibili un modulo WLAN/Bluetooth (WLN-M), un collegamento RS-232 (H-RS232), un supporto per due unità da 2,5" (PHD3) e un potente alimentatore da 500 Watt (PC63J).