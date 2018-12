Plustek eScan A350 e SecureScan X-Mini, immediatezza d'uso

Durante il CES 2019, Plustek presenterà una vasta scelta di soluzioni per l’imaging e per la digitalizzazione dei documenti, come eScan A350 e SecureScan X-Mini. Infatti la presenza di Plustek a CES 2019 che si terrà a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio. sarà innanzitutto l’occasione per mostrare in anteprima eScan A350, il nuovissimo scanner di rete stand-alone dotato di connettività Ethernet e Wi-Fi, che non necessita di alcun computer per operare e consente di effettuare la digitalizzazione e la condivisione di documenti di ogni tipo e dimensione in pochi istanti, grazie all’ampio touch screen da 7’’.

Altra novità importante presentata Las Vegas sarà SecureScan X-Mini, uno scanner MRTD (Machine Readable Travel Documents) per documenti di viaggio estremamente compatto e veloce.

Saranno anche esposte differenti soluzioni per l’ufficio, tra cui lo SmartOffice PS188, compatto, versatile e con ADF da 50 fogli, e alcuni scanner per pellicole e diapositive, tra cui il modello OpticFilm 120Pro, che si rivolge a fotografi professionisti e amatoriali, assicurando un’elevata qualità d’immagine nella digitalizzazione di negativi 35 mm, pellicole 120/220mm e diapositive.

All’interno dello stand Plustek al CES saranno poi in mostra diverse proposte di scanner portatili, tra cui Mobile Office D430, D600, S602 e S410, che consentono di digitalizzare diversi tipi di documenti, card e biglietti da visita anche in mobilità con la massima semplicità e praticità.