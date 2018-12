SAP migliora il portfolio EIM e rende i dati più affidabili

Oltre a implementare l’affidabilità dei dati, SAP grazie agli aggiornamenti del portfolio Enterprise Information Management (EIM) migliora anche la governance. L'aggiornamento del portfolio EIM consente di ridurre le complessità della gestione dei dati estendendone la connettività e il supporto delle fonti, oltre a fornire un'esperienza di governance dei dati integrata e semplificata.

Gli aggiornamenti alle applicazioni SAP Master Data Governance, SAP Agile Data Preparation e SAP Data Services offrono funzionalità moderne e complete che aiutano le aziende a potenziare l'intera governance e il ciclo di gestione dei dati con semplicità, affidabilità e sicurezza.

Ken Tsai, global vice president, Database & Data Management di SAP

Le soluzioni SAP per la gestione delle informazioni aziendali garantiscono una elevata qualità delle informazioni consentendo ai clienti di analizzare, integrare, rimuovere, gestire, associare e archiviare i dati per ottimizzare i processi di business e gli analityc. Gli aggiornamenti di SAP Master Data Governance, SAP Agile Data Preparation e SAP Data Services aiutano le aziende a gestire un business digitale di successo con dati completi, affidabili e rilevanti.

Connettività e interoperabilità

Le soluzioni chiave di SAP per l’EIM ora hanno ampliato la connettività a SAP Data Hub 2.3, una soluzione di orchestrazione di nuova generazione, che include connessioni dedicate da qualsiasi fonte dati di SAP Data Services ai dati di provisioning per l'elaborazione distribuita. La migliore interoperabilità e connettività tra SAP Data Hub, SAP Agile Data Preparation e SAP Information Steward consente agli utenti business di accedere ai repository di dati per scoprire ed eseguire processi di trasformazioni dei dati.

Dati facili e affidabili

Le soluzioni SAP per l’EIM, che comprendono SAP HANA smart data integration, SAP HANA smart data quality e SAP Agile Data Preparation possono ora includere le funzionalità avanzate di protezione dei dati in SAP HANA con dati anonimi e crittografia delle colonne. SAP HANA smart data integration è ora disponibile come parte di SAP Cloud Platform Integration Suite per fornire un modo più semplice per estrarre, trasformare e caricare dati da fonti remote in istanze di SAP HANA. Viene fornito inoltre un integratore Hadoop avanzato, con supporto per Knox Gateway e con protocollo di autenticazione Kerberos, che misura, monitora e ripulisce in modo sicuro la qualità dei dati tra le fonti di dati SAP e non SAP. Inoltre, SAP Agile Data Preparation ha aggiunto funzionalità di machine learning sofisticate per aiutare gli utenti ad automatizzare le attività di gestione dei dati.

Governance e arricchimento dei dati

SAP Master Data Governance su SAP S/4HANA 1809 include innovazioni in tutte le aree chiave come il consolidamento dei dati, la governance centralizzata, l'elaborazione di elevati volumi, l'analisi dei processi e la gestione della qualità dei master data per aiutare le aziende a pulire e gestire i master data di tutta l’organizzazione. Con la gestione della qualità dei master data, i clienti possono gestire la creazione di nuove regole, condurre analisi sulla qualità dei dati e risolvere i problemi che possono emergere man mano. I nuovi master data e i servizi di arricchimento dei dati che fanno parte della SAP Cloud Platform Integration Suite consentono ai master data esistenti di utilizzare ulteriori dati provenienti da altre fonti, contribuendo a eliminare il rischio di errori nella creazione manuale di dati.