Debutta Nebula, il cloud di Microsoft targato Var Group

Var Group ha presentato Nebula, la nuova struttura pensata per sviluppare il business basato sul public cloud di Microsoft

e con tecnologie Microsoft Azure. Var Group con un fatturato di 290 milioni di € al 30 aprile 2018 (dati preconsuntivi), 1600 collaboratori e una presenza su tutto il territorio italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese grazie a Made in Italy 4.0, una strategia che permette di cogliere i benefici della Digital Transformation, con offerte dedicate ai più importante settori italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Fashion, Furniture, Retail & Gdo.

Francesca Moriani Amministratore Delegato di Var Group

Abbiamo scelto il cloud di Microsoft perché ci permette di coniugare IAAS, PAAS e SAAS in un’unica piattaforma evoluta e scalabile. Nebula ci permetterà di creare servizi e soluzioni ad hoc per le imprese che, solo adottando i nuovi modelli cloud, possono ottimizzare i propri processi e sfruttare l’innovazione a supporto del proprio business.

Il nuovo team si occuperà della gestione di ambienti e piattaforme cloud, realizzando progetti che incrementano la competitività delle imprese del made In Italy, attraverso un laboratorio dedicato che avrà l’obiettivo di far evolvere le soluzioni e portarle verso le nuove logiche del cloud a micro-servizi.

Santini, Direttore Divisione One Commercial Partner & Small, Medium and Corporate Microsoft Italia

Oggi, il cloud rappresenta un’incredibile opportunità di sviluppo per il nostro ecosistema, impegnato più nell’affiancare le aziende italiane pubbliche e private nel processo di trasformazione digitale. Sono particolarmente felice di dare il benvenuto alla nuova realtà Nebula all’interno di Var Group che ha l’importante compito di sviluppare soluzioni basate sulla nostra piattaforma Azure ed essere il riferimenti per il cloud all’interno del gruppo per continuare a offrire alle organizzazioni la potenza e la flessibilità che solo il cloud computing può offrire per migliorare processi, migliorare relazioni con partner e clienti e aggiungere intelligenza digitale a servizi e prodotti.

La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. . Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. Questo è il frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello sviluppo di Soluzioni tecnologiche, Managed & Security Services, Business & Industry Solutions, Strategie digital e R&D.