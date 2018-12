NEC P525WL e P525UL, videoproiettori efficienti e silenziosi

NEC porta sul mercato i videoproiettori P525WL e P525UL, unità con risoluzione WXGA e WUXGA che si distinguono per la grande silenziosità operativa.

La soglia di rumore prodotto è di appena 22 dB, un parametro nettamente inferiore alla media. A questo si aggiunge la disponibilità di ingressi compatibili 4K a 30Hz e una autonomia fino a 20.000 ore priva di qualsiasi manutenzione grazie alla fonte di luce al laser. Non solo, il motore ottico laser LCD è completamente sigillato, che significa che non richiede alcuna sostituzione di lampade e filtri ed alcun costo di gestione.

Gli ultimi proiettori NEC prevedono un’ampia connettività e Wi-Fi opzionale per la massima flessibilità e rapidità di utilizzo, mentre la funzione incorporata MultiPresenter permette presentazioni wireless ed una condivisione dello schermo con il collegamento fino a 16 proiettori simultaneamente. I nuovi proiettori NEC offrono operatività out-of-the-box senza bisogno di alcun set-up. La conformità al Gruppo di Rischio 2, infine, che non prescrive precauzioni di sicurezza, ha un grosso impatto sui costi di installazione ed operatività.

Altri vantaggi sono il basso consumo energetico, pari a solo 330W in modalità normale, che si traduce in un risparmio economico ed un abbassamento delle emissioni di carbonio.

Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division

I nostri nuovi proiettori laser P525WL e P525UL pongono nuovi standard di silenziosità nelle riunioni e presentazioni. Le presentazioni dovrebbero essere tutte concentrate sul video, ma non possiamo fare finta che gli altri sensi non esistano, specialmente l’udito. Il rumore dei proiettori tradizionali è molesto e capace di distogliere l’attenzione dei presenti dai contenuti proiettati sullo schermo. Questo impatta sulla nostra concentrazione, nuoce alla collaborazione e fa sì che la gente alzi la voce.

… La gente dovrebbe concentrarsi sulle presentazioni, i video e gli altri contenuti senza essere distratta dal rumore del proiettore: questo che è il motivo che ci ha spinti a progettare questi due silenziosissimi proiettori da 5000 ANSI lumen. In qualità di produttore leader al mondo di tecnologie display, NEC non solo abbraccia una filosofia think visual, ma si concentra su come migliorare questa esperienza nella sua interezza.

… I nuovi proiettori NEC costituiscono un ottimo esempio di questo approccio, promuovendo un clima di tranquillità all’interno delle riunioni e consentendo ai team di condividere idee e collaborare in maniera più efficiente. Con i P525WL e P525UL, la visualizzazione scalabile non è mai stata così buona e silenziosa.