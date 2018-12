WiFi4EU, Cambium Networks sostiene i partner

Cambium Networks sostiene le iniziative dei partner per cogliere le opportunità del piano con cui l'Unione Europea sa avviando finanziamenti per il Wi-Fi pubblico.

WiFi4EU è l'importante programma pluriennale di sovvenzioni per fornire connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa.

Questi contributi copriranno sino al 100% delle infrastrutture necessarie, con l'obiettivo di offrire ai cittadini connettività gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, musei, biblioteche, centri sanitari, e così via.