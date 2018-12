Terzo trimestre 2018 da record per Cornerstone in Europa

Cornerstone OnDemand ha acquisito un alto numero di nuovi clienti Emea durante i mesi di luglio, agosto settembre 2018. Ottime performance per alcuni prodotti. In particolare, Cornerstone Recruiting Suite ha ha registrato un aumento dell'adozione negli ultimi 12 mesi al 30 settembre 2018, con una crescita del 30% anno su anno del numero dei clienti Emea. In forte aumento anche l’adozione di Cornerstone HR. Infatti Cornerstone ha più che raddoppiato il numero di clienti CHR nel terzo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2017.

Grazie a questa costante crescita, circa l’80% dei clienti in Emea utilizza oggi 2 o più prodotti Cornerstone e oltre la metà ne utilizza 3 o più.

Vincent Belliveau, Executive Vice President e General Manager Emea di Cornerstone OnDemand

Il business in Europa è stato fiorente quest'anno e lo slancio è stato palpabile, come dimostrano i nostri risultati nel terzo trimestre. È evidente che le organizzazioni Emea cercano il successo e hanno compreso il valore di un investimento in soluzioni che massimizzano il potenziale della forza lavoro. Oggi più che mai le organizzazioni devono innovarsi internamente per tenere il passo con l’ondata di innovazione che sta investendo tutti i settori. I leader che dotano i propri dipendenti degli strumenti giusti per crescere e prosperare sono quelli che avranno maggior successo.

Tra le organizzazioni che stanno utilizzando soluzioni Cornerstone con un importante impatto sul business vanno ricordate:

- Oriflame. Azienda di cosmetici che vende direttamente in oltre 60 Paesi attraverso circa 3 milioni di consulenti indipendenti e genera un fatturato annuo di circa 1,4 miliardi di euro.

Elena Aylott, Senior Director Global Employee Experience di Oriflame

Per molto tempo abbiamo cercato una soluzione HCM che corrispondesse alla nostra cultura e ai nostri valori, che ci potesse aiutare a rispondere alle esigenze di crescita delle nostre persone. Con Cornerstone crediamo di aver trovato questa soluzione. Non vediamo l'ora di lavorare con il suo approccio moderno e incentrato sui dipendenti, che ci offre un metodo per organizzare al meglio i nostri processi amministrativi e avere un quadro migliore delle opportunità all'interno dell'azienda. Ciò ci permetterà inoltre di liberare tempo per concentrarci su ciò che conta davvero: realizzare i nostri sogni professionali.

- Survitec. Società globale nei sistemi di salvataggio e sicurezza per i settori marittimo, difesa, aviazione e offshore che impiega oltre 3.000 persone in tutto il mondo.

Claire McNamara, European HR director in Europa di Survitec

Abbiamo registrato una crescita significativa negli ultimi 7 anni grazie a una strategia di acquisizione che ha visto triplicare il numero dei nostri dipendenti. Per supportare l'integrazione di tutte le nostre attività e creare una piattaforma per un'ulteriore crescita, avevamo bisogno di un sistema HR integrato, flessibile e all'avanguardia. Dopo un ‘go live’ rapido di Cornerstone HR, stiamo già vedendo i benefici: è l'unico sistema che produce report globali. Con un processo di consolidamento e standardizzazione dei nostri processi attualmente in atto, abbiamo iniziato a vedere una riduzione del lavoro di amministrazione delle risorse umane che consentirà al team di concentrarsi maggiormente sugli obiettivi di business.

- MCS. Con sede a Parigi, diversi uffici regionali e 400 dipendenti, MCS gestisce prestiti bancari performing e non performing di ogni tipo e dimensione (da poche centinaia a diversi milioni di euro).