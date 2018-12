Site by Site lancia LISA, il digital assistant vocale

Al Search Marketing Connect in anteprima la digital assistant LISA, sviluppata da Site by Site per chi gestisce contenuti in ambiti digitali come siti web e blog.

Si tratta di un progetto pilota di un'applicazione di ricerca vocale completamente autonoma nell’apprendimento dei contenuti e nell’interazione (attraverso il linguaggio naturale) con le persone.

Sviluppato per rispondere alle esigenze dei molti che quotidianamente gestiscono contenuti in ambiti digitali quali siti web, blog e simili, l’assistente digitale presentava sin dalla fase di POC (proof of concept) la rilevante caratteristica di essere integrabile in ogni sito web e di potere potenzialmente gestire qualunque funzionalità a disposizione dell'utente.

Alessio Pomaro, SEO Manager di Site by Site

LISA è un sistema completamente web based realizzato attraverso librerie del tutto gratuite e che presenta un'interfaccia di interazione di tipo ‘multimodal’ per garantire all'utente la miglior esperienza possibile, unendo la voce con l'immediatezza della selezione attraverso il monitor. Il sistema LISA - che nell’ultima versione è già in stato di PWA (Progressive Web App) - rende tutto fruibile con una semplicità estrema e sempre a portata di ‘tap’.L'addestramento iniziale del POC per la ricerca è stato realizzato grazie all'estrazione ed elaborazione dei dati da diverse fonti, quali Google Search Console, Google Analytics, SemRush. Nella fase successiva, grazie ad alcuni processi di topic modeling, i concetti appresi sono stati associati a dei contesti, rendendo la comprensione del linguaggio più precisa e corretta.

Ad esempio per un blog, LISA sarà in grado di cercare il miglior post che risponde a una domanda specifica, quindi potrà aprire la pagina del risultato, leggerlo all'utente, mandare un messaggio di promemoria con il link e metterlo in contatto con l'assistenza nel caso in cui non venissero trovati risultati.

In un sito di e-commerce, LISA potrebbe consigliare il prodotto più indicato a delle esigenze specifiche ("Lisa, vorrei delle scarpe da running numero 45, se possibile rosse"), proporre accessori correlati, comporre il carrello ed inviare il link alla mail dell'utente interessato. LISA potrebbe gestire poi un sistema di prenotazione online ("Ciao Lisa, prenota per due persone lo spettacolo delle 19:30"), di consultazione di dati statistici in affiancamento alle dashboard ("Lisa, mi dai il numero dei visitatori che hanno effettuato ricerche in novembre?"), e molto altro ancora.

Nicola Bruno, Ceo & Founder di Site by Site e promotore del progetto

L'apprendimento dell'assistente si evolve continuamente grazie ai dati di volta in volta a disposizione, mentre per la parte conversazionale viene sfruttato il feedback dell'utente. LISA inoltre comunica oltre che con la voce, anche via mail, Slack, Telegram e molti altri canali, salvando le ricerche ed il gradimento degli utenti, e rendendo disponibili i dati grazie ad una semplice dashboard e al connettore di Google Data Studio.

Una tecnologia ideata e sviluppata per asservirsi alle molteplici esigenze analitiche, quantitative quanto qualitative, e di ricerca tra gli innumerevoli contenuti di un brand nella rete, e che presenta vantaggi in ottica di miglioramento dell'esperienza dell'utente tutti da scoprire..