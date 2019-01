OVH apre il nuovo ufficio presso l’incubatore Station F

Nella Station F, considerato uno dei più importanti incubatori di startup al mondo e che si trova a Parigi, OVH ha deciso di inaugurare uno dei suoi uffici. OVH ha confermato così la propria mission di rafforzare la partnership con il più grande campus universitario al mondo.

Octave Klaba, Fondatore e Presidente di OVH

È molto importante per OVH essere il più vicino possibile alle startup, in modo da poter offrire soluzioni all’avanguardia e promuovere una visione europea della tecnologia. Station F è un è un punto di riferimento a livello mondiale in tal senso e siamo orgogliosi di essere nel cuore dell’innovazione.

Come principale provider di servizi cloud in Europa, OVH offrirà un supporto in termini di infrastruttura, garantendo al contempo tecnologie di ultima generazione e costante formazione.

Roxanne Varza, Direttrice di Station F

Siamo estremamente entusiasti di dare il benvenuto a OVH alla Station F. OVH offre non solo soluzioni di ultima generazione, ma consente alle nostre startup di sviluppare nuovi prodotti, grazie anche ad una storia che sarà certamente di ispirazione per i nostri startupper.

La partnership OVH - Station F

Tre anni fa, OVH ha lanciato il programma Digital Launch Pad con lo scopo di aiutare le startup a crescere fornendo loro infrastrutture tecniche gratuitamente e sostenendole nel loro sviluppo.

Grazie al Digital Launch Pad di OVH, le startup di Station F possono ottenere crediti gratuiti per le infrastrutture Cloud di OVH - fino a € 30.000 all'anno invece dei € 10.000 che solitamente vengono offerti. Con questa inaugurazione le startup del campus parigino possono ora accedere a eventi e training personalizzati anche in loco. Essere vicini a clienti e partner è parte fondamentale dell'identità di OVH. Da quando è stata fondata, OVH ha sempre cercato di sviluppare un cloud innovativo, aperto e su misura per clienti e partner. Questo cloud è anche definito SMART: Semplice, Multi-locale, Accessibile, Reversibile, Trasparente.