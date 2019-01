Infinera presenta una nuova funzione sulla piattaforma mTera

Il fornitore di reti di trasporto ottiche intelligenti Infinera presenta sul mercato una nuova funzionalità di crittografia avanzata dei dati su rete ottica. Tramite la piattaforma di switching universale mTera, questa funzionalità consente agli operatori di rete di contrastare la crescita del cybercrime grazie alla maggiore sicurezza delle reti di telecomunicazioni e a un’avanzata protezione dei flussi dati dei clienti.

La piattaforma Infinera mTera offre un’ampia flessibilità nella gestione del traffico sulla rete ottica, sia con la mappatura a tutti i livelli OTN, sia con l'utilizzo del protocollo MPLS-TP, sia gestendo traffico Ethernet L2 o L3, riducendo così la complessità della rete e accelerando l'implementazione dei nuovi servizi su reti metropolitane, regionali e reti backbone.

La piattaforma di switching Infinera mTera permette di:

-scalare fino a 7 terabit al secondo (Tb/s) in configurazione single shelf o 12 Tb/s su shelf abbinato;

-migrare facilmente le due tecnologie Synchronous Optical Networking (SONET) e Synchronous Digital Hierarchy (SDH) verso le tecnologie ottiche a pacchetto;

-ridurre al minimo le rigenerazioni su distanze terrestri oltre i 5.000 chilometri e sottomarine oltre i 12.000 chilometri.

La maggior parte delle soluzioni disponibili sul mercato effettua la crittografia dei dati attraverso un transponder. In questo modo però non permettono di differenziare i servizi all'interno dell'interfaccia fisica. Al contrario, mTera fornisce la crittografia L1 (Layer1) OTN dei dati in una piattaforma multi-terabit e multi-layer, per consentire agli operatori di rete di differenziare i servizi grazie a una crittografia selettiva resa possibile dal software, che può essere applicata a velocità fino a 100 Gb/s, a 10 Gb/s e servizi sub-rate di linee affittate (Leased Lines) con traffico di tipo Ethernet, OTN o SONET/SDH, o da altre interfacce client. La nuova funzionalità di crittografia del traffico sulla piattaforma mTera è oggi disponibile con l'utima versione del software mTera.