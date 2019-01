Snom Technology festeggia i primi due anni nel gruppo VTech

L’acquisizione di Snom Technology da parte di VTech ha portato a una crescita esponenziale e a un incremento delle referenze, ben tredici negli ultimi due anni. L’entrata di quello che viene considerato il pioniere del VoIP nel gruppo - uno dei player nel mercato nella produzione di telefoni cordless - ha permesso a VTech di guadagnare quote di mercato nell’ambito del comparto della telefonia business. Snom, invece, ha potuto beneficiare a livello internazionale sia di aperture su una nuova tipologia di clientela, sia dell’elevato grado di industrializzazione della produzione di VTech.

L’acquisizione ha portato a una crescita esponenziale di Snom e a una scelta più ampia per il cliente; infatti l’azienda ha presentato ben tredici nuovi prodotti negli ultimi due anni. Come D735, dotato di un sensore di prossimità che permette il risparmio energetico, e l’headset Snom A170 wireless DECT, due tra gli apparecchi più innovativi lanciati dopo l’acquisizione.

Anche il team di ricerca e sviluppo globale di Snom è cresciuto di pari passo con l’importante incremento del business dell’azienda, che ora dispone di centri R&D a Vancouver, Hong Kong e Taiwan, oltre che nella sede centrale di Berlino.

Dall’acquisizione, Snom ha mantenuto intatta la forte identità del brand e continua a fornire prodotti innovativi di alta qualità, caratterizzati da un rapporto prezzo-prestazioni sempre più competitivo.

Fabio Albanini, Head of Sales South Europe and Managing Director Snom Italy Questa collaborazione ci ha permesso di rafforzare la nostra posizione sul mercato consentendoci di fornire prodotti di prima categoria in tutto il mondo. Il nostro intento è offrire sempre ai nostri clienti un valore aggiunto. L’accesso alla capacità manifatturiera di VTech ha ridotto i nostri costi di produzione, consentendoci di conseguenza, di ridurre il prezzo dei nostri terminali.

C.H.Tong, VP Telecommunication Products di VTech

La reputazione di Snom come fornitore di prim’ordine di terminali VoIP ha rappresentato il punto di partenza per una partnership ideale. Per noi era importante collaborare con un’azienda che avesse la nostra stessa cultura e sposasse i nostri valori. Dalla nostra collaborazione degli ultimi due anni sono scaturiti numerosi benefici reciproci e mi entusiasma l’idea di vedere come si svilupperà il nostro percorso in futuro.