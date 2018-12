VMware, leader nel primo quadrante Gartner per la WAN Edge

A VMware assegnati i punteggi prodotto più alti in due dei tre casi d'uso dal report promosso da Gartner e dedicato a ‘Capacità critiche per l'infrastruttura Edge WAN’. Il report, che ha preso in considerazione 20 vendor, ha riconosciuto infatti VMware come leader sia per capacità di esecuzione che per completezza della vision, e la posizione di VMware è stata anche superiore per quest’ultimo parametro.

Sanjay Uppal, Vice President & General Manager, VeloCloud Business Unit, VMware

Con questo ultimo riconoscimento stiamo continuando a dimostrare che VMware NSX SD-WAN by VeloCloud è l'offerta SD-WAN leader del settore, dimostrandosi in grado di supportare clienti e partner nel percorso di trasformazione della WAN. VMware NSX SD-WAN offre visibilità e controllo senza precedenti su applicazioni on-premise, data center e cloud tramite un potente meccanismo di policy aziendale; integra servizi di sicurezza on-premise e cloud sotto la stessa policy di controllo e fornisce un supporto senza confronti per le applicazioni in tempo reale inclusi voce, video, VDI e IoT. Tutto ciò lo rende una soluzione completa per le organizzazioni in qualsiasi Paese e in ogni settore.

VMware NSX SD-WAN è la piattaforma di connettività branch ed edge più diffusa del settore e consente una connettività branch semplice, agile e più sicura per migliaia di clienti a livello globale. VMware NSX SD-WAN combina l'economia e la flessibilità di un overlay di rete in tempo reale con la velocità di deployment, la scalabilità e l'automazione dei servizi cloud-delivered.

L'ecosistema VMware NSX SD-WAN comprende leader del settore come AT&T, AWS, Check Point, Forcepoint, Fortinet, Google Cloud Platform, IBM Security, Macquarie Telecom, MetTel, Microsoft, Palo Alto Networks, Sprint, Symantec, TelePacific, Telstra, Windstream, Zscaler e altri ancora. Con VMware NSX SD-WAN, le organizzazioni di tutte le dimensioni e di qualsiasi settore di mercato possono supportare la crescita delle applicazioni, l'agilità di rete, le implementazioni branch semplificate e ottimizzare l'accesso ai data center cloud e alle applicazioni SaaS.

VMware NSX SD-WAN è disponibile as a service o come soluzione software on-premise attraverso una rete di canali che include service provider, rivenditori a valore aggiunto e system integrator.