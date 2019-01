Per operare su più hybrid cloud Rubrik presenta Andes 5.0

Rubrik ha lanciato la versione Andes 5.0 della sua piattaforma, offrendo un software unico per proteggere e governare dati e applicazioni su più datacenter e cloud. Release numero 14 e finora la più ricca, Rubrik Andes accelera la trasformazione digitale enterprise con un’innovazione evoluta rispetto ad applicazioni mission-critical, compresi database Oracle e SAP HANA, e applicazioni cloud-native, come Microsoft Office 365 e database NoSQL.

Rubrik Andes offre accesso istantaneo, mobilità nel cloud e automazione self-service a dati e applicazioni mission-critical:

-database Oracle: Rubrik Andes introduce il Live Mount per database Oracle, che fornisce recovery istantaneo e cloni per massimizzare il business e accelerare lo sviluppo delle applicazioni. Rubrik offre la sua tradizionale semplicità operativa grazie all’auto-discovery e all’automazione policy-driven per i più estesi ambienti database Oracle;

-SAP HANA: Rubrik Andes vanta un’integrazione certificata con SAP HANA. Gli amministratori di database possono ora utilizzare tool SAP nativi, quali SAP Hana Cockpit e Studio, per fornire velocemente recovery point-in-time con gestione intelligente dei log, oltre che per difendersi dal ransomware grazie all’immutabilità dei dati.

-EPIC Electronic Health Record: I fornitori di servizi sanitari che si trovano ad affrontare la compliance HIPAA e il rischio cyber possono sfruttare l’automazione policy-driven di Rubrik e la sua immutabilità rispetto al ransomware per proteggere e recuperare ambienti Epic EHR costruiti su database InterSystems Caché.

-NAS Direct Archive: Rubrik Andes introduce NAS Direct Archive per gestire grandi quantità di dati non strutturati, distribuiti su più datacenter e sistemi di cloud storage, offrendo funzioni di ricerca globale per una discovery dei dati istantanea e granulare.

-Bare Metal di sistemi fisici: Rubrik Andes offre un recovery bare metal di Windows, che comprende la migrazione completa del sistema su ogni hypervisor o istanza cloud.

Proteggere e gestire applicazioni cloud-native e di nuova generazione

Rubrik Andes offre un supporto per applicazioni cloud-native e di nuova generazione, sviluppando la protezione delle applicazioni cloud-native e il supporto a tutti i principali public cloud:

-Microsoft Office 365: Rubrik orchestra la protezione policy-based di Microsoft Office 365 attraverso la sua piattaforma Polaris SaaS, offrendo livelli senza precedenti di semplificità e performance nelle operazioni di ricerca e restore.

-Database NoSQL: Rubrik Andes si integra con Rubrik Datos IO per proteggere e gestire database NoSQL quali MongoDB e Cassandra, permettendo a DevOps e amministratori di database di accelerare l’innovazione delle proprie applicazioni.

Le innovazioni legate a cloud, sicurezza e performance

-Data protection app-aware per una flessibilità enterprise: Rubrik Andes introduce Elastic App Service per fornire un servizio dati sicuro e ad alte prestazioni per ogni applicazione, comprese Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SAP Hana, MongoDB e Cassandra. Gli amministratori di database possono continuare a usare i propri tool di gestione preferiti, sfruttando contemporaneamente le caratteristiche di data lifecycle management automatizzato e di immutabilità dei dati di Rubrik per efficentare storage e network, proteggendosi da attacchi cyber.

-Migliori prestazioni nel cloud: Rubrik Andes presenta miglioramenti delle performance nel cloud grazie all’archiviazione incrementale che permette recovery più veloci e meno costosi. Usando i servizi CloudOn di Rubrik, le aziende possono istanziare nel cloud macchine virtuali in pochi minuti, a scopo di disaster recovery o test/dev.

-Rubrik Accelerator per Microsoft Azure (soluzione congiunta con Microsoft): offerta costruita su misura per Azure per fornire alle aziende data protection e mobilità delle applicazioni tra datacenter e cloud Microsoft Azure.