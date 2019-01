MHT driver d’innovazione e consulenza per le aziende

Per essere competitivi sul mercato, dice Claudio Valtorta, Presale Manager di MHT, le aziende devono rivoluzionare il loro approccio al business.

La digital transformation è trasversale e si sta diffondendo in tutto il mondo del business: l’innovazione tecnologica diviene pervasiva modificando processi e operatività. L’integrazione dei processi richiede che anche gli applicativi software diventino strumenti di gestione i più efficaci possibile e rispondenti alle esigenze specifiche di ogni cliente.

La rivoluzione digitale è in continuo progresso, e chi non evolve smette di essere competitivo sul mercato. Come rimanere competitivi sul mercato? Esistono strumenti di business per unire strategia, operatività ed innovazione?

Implementare una soluzione che rivoluzioni interamente l’approccio al business come Microsoft Dynamics 365 unita a una gamma di applicativi che spaziano dalla produttività personale di Office 365, alle applicazioni di Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, connesse alla potenza del cloud Azure, è una risposta efficace ed efficiente sia per la strategia, per l’operatività e la competitività.

Incontrare le esigenze specifiche di ogni cliente è una sfida a cui noi di MHT, digital innovation partner di Microsoft da oltre vent’anni, siamo abituati a rispondere. Disegnare le soluzioni migliori, componendo il giusto mix di applicativi, procedure, processi e prodotto significa una customer satisfaction e un customer engagement di alto livello, e un ritorno significativo di ROI. Inoltre, la nostra expertise sulla gamma di soluzioni Microsoft, e nei diversi mercati e business, spazia dai servizi al manufacturing transitando per settori quali farmaceutico, aerospaziale, finanza, automotive, plastica ed industria di processo.

Quali sono i tre fattori abilitanti della digital transformation in azienda, per offrire un significativo vantaggio competitivo?

L’innovazione tecnologica in tutti i suoi aspetti: dal Manufacturing in cui l’utilizzo di macchinari sempre più evoluti e connessi ai sistemi informativi (IoT), è in grado di assicurare condizioni ottimali di funzionamento (dal set up e controllo in tempo reale di parametri alla predictive maintenance), fino al settore servizi, e non solo, in cui l’impiego di devices in grado di aumentare in modo estremamente significativo la produttività di ciascuno diventa agente di cambiamento, poiché l’omnicanalità permette un monitoraggio e un engament real time.

La ristrutturazione dei processi: implementando una soluzione come Dynamics 365 è necessario dare una nuova priorità alle best practice, grazie all’analisi sempre più puntuale dei dati, alla linearità dei processi che portano all’eliminazione di ridondanze operative ed attività senza reale valore aggiunto.

La formazione costante ed efficace delle risorse coinvolte nei processi, la messa a disposizione dei diversi operatori di tutte le necessarie informazioni in tempo reale, per condividerle ad ogni livello per aumentare l’efficienza e il circolo delle informazioni, diventa il fattore realmente differenziante a parità di tecnologie e strumenti.

Quale contributo è in grado di offrire MHT?

Come MHT abbiamo potuto raccogliere una ricca casistica in più di 20 anni di esperienza e questo ci permette di proporci come un partner affidabile sia per disegnare e creare sistemi informativi all’avanguardia, in grado di supportare l’Azienda nella sua evoluzione e trasformazione digitale, sia per offrire la nostra consulenza ed esperienza nel delineare processi anche in realtà complesse ed internazionali.

Abbiamo visto l’evoluzione della soluzione Dynamics negli anni, e siamo convinti che, unitamente ad un efficace approccio consulenziale e consolidato come il nostro, sia lo strumento più adatto per interpretare le attuali esigenze sia interne che esterne all’azienda, gettando un occhio al futuro.

Non è solo il mercato italiano ad avere esigenze di evoluzione digitale, vi è anche una forte spinta innovativa dall’estero, ove abbiamo operato più di una volta.

I numerosi roll out esteri delle soluzioni Dynamics testimoniano il nostro costante impegno nella comprensione delle più recenti innovazioni e dei mercati in rapida crescita e i solidi risultati conseguiti nell’implementazione di sistema aziendali di tutte le dimensioni testimoniano della nostra expertise.