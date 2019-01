Eloxel, prodotti elettronici sostenibili con la bioplastica

La nuova società Eloxel è stata presentata da Bio-on per incrementare lo sviluppo dell’uso della bioplastica nel settore elettronico. Partner strategico è Kartell‎. Lo scopo della nuova realtà è permettere ai progettisti di creare prodotti sostenibili e nuove applicazioni rivoluzionarie. Kartell attraverso Felofin partecipa alla nuova società Eloxel con il 50% del capitale sociale delle azioni: una operazione finanziaria che pone attenzione alla nuova frontiera dell’elettronica organica.

Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on

L'investimento annunciato rappresenta per noi l’avvio di un progetto nuovo e siamo particolarmente orgogliosi che un marchio prestigioso come Kartell, attraverso Claudio Luti, investa ancora una volta in un piano di innovazione e sulle enormi potenzialità delle tecnologie sviluppate da Bio-on nel campo dell’elettronica organica. Smartphone, orologi, televisori, computer, sistemi per il wellnesse altri prodotti rientrano da tempo nei piani di sviluppo della nostra bioplastica, che ogni giorno dimostrata di poter essere utilizzata in vari settori industriali per creare prodotti ecosostenibili.

I ricercatori Bio-on in Italia e Stati Uniti, che lavorano su questo settore da circa 2 anni, hanno scoperto che la bioplastica può produrre ed accumulare energia elettrica a seguito di uno stress meccanico. Le ricerche confermano la straordinaria versatilità della bioplastica, un prodotto piattaforma che potrà essere utilizzato per trasformare e rendere ecosostenibile anche il settore dell’elettronica con batterie di nuova generazione e generatori di energia passivi.

Bio-on con l’appoggio di Kartell accelera lo sviluppo dell’elettronica organica basata sulle tecnologie Bio-on per acquisire in poco tempo una posizione di leadership in questo settore in rapida crescita. Le ricerche in questo campo applicativo vengono già condotte da 2 anni nei laboratori Bio-on e nel corso di quest’anno sono stati depositati i primi brevetti world wide basati su bioplastica, naturale e biodegradabile al 100% nel campo delle nuove batterie e materiali piezoelettrici full green.

Claudio Luti, Presidente di Kartell

Ho creduto nella nuova società che Marco Astorri e il suo team di scienziati mi hanno presentato, scegliendo di investire in questo progetto per poter contribuire a un processo di crescita che guarda alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e della salute delle persone.

Eloxel opera nel campo dell’elettronica organica flessibile e indossabile, anche monouso, per rispondere al crescente bisogno dei consumatori di avere energia personale e portatile sempre a disposizione. In questo ambito, e sfruttando le proprietà piezoelettriche della bioplastica Bio-on (PHB), cioè la capacità di produrre ed accumulare energia elettrica a seguito di uno stress meccanico, possono essere sviluppate membrane o dispositivi da integrare negli abiti e nei tessuti mantenendone intatte le proprietà meccaniche o batterie di nuova generazione. I campi applicativi sono i più vari, dal settore dell’elettronica di consumo a quello biomedicale.

I nuovi materiali sviluppati da Eloxel contribuiranno inoltre – come tutte le applicazioni basate sul biopolimero di Bio-on - a limitare la nuova emergenza ambientale costituita dall’enorme quantità di rifiuti elettronici (electronic waste) aggravata dal fatto che gli attuali dispositivi elettronici non consentono processi di riciclo efficienti e contengono spesso componenti altamente tossici e pericolosi (ad esempio le batterie piombo/litio).

Tutti i biomateriali sviluppati da Bio-on (PHAs o poli-idrossi-alcanoati e PHBs o poli-idrossi-butirrato) sono ottenuti da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari fino alla CO2; nella maggior parte dei casi garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente ecosostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale. Grazie alle esclusive caratteristiche dei propri materiali, Bio-on ne estende oggi l’uso a un altro tra i più innovativi ed interessanti campi di applicazione come l’elettronica organica.