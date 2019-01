In arrivo nuove funzioni per la composable strategy di HPE

Grazie a Hewlett Packard Enterprise arriva la prima piattaforma per hybrid cloud del settore per la componibilità che assicura velocità, scala, scelta e convenienza. Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha presentato la nuova fase della propria strategia componibile che include l'ampliamento della delivery dei servizi cloud per mezzo di una piattaforma aperta per l’hybrid cloud basata sul concetto di componibilità. Accelerando la leadership di HPE nella componibilità, questo innovativo stack software integrato con la piattaforma offre alle aziende una libertà di scelta senza precedenti tra cloud pubblici e cloud privati con tutta la velocità, l'efficienza, la scalabilità e la convenienza dei provider di cloud pubblici.

Aziende di ogni dimensione stanno adottano modelli di hybrid cloud per creare ed erogare nuovi servizi, migliorare il time-to-market e promuovere la crescita del business. Tuttavia, la transizione verso ambienti di hybrid cloud può essere ostacolata dall'esigenza di competenze specialistiche per poter costruire e gestire stack proprietari per il cloud. Per semplificare e accelerare questa transizione, HPE ha riunito insieme funzionalità di automazione IT, gestione basata su AI, sicurezza e gestione delle compliance creando una piattaforma cloud chiavi in mano pronta per scalare.

Phil Davis, President, Hybrid IT di Hewlett Packard Enterprise

I nostri clienti vogliono innovare più velocemente a un livello superiore di automazione e intelligenza. Facendo leva sull'innovazione di chi ha creato la categoria componibile e sulle proposte HPE Synergy, l'annuncio di HPE Composable Cloud for ProLiant DL e HPE Composable Cloud for Synergy offre ai clienti un livello senza precedenti di scelta e scala attraverso ogni cloud. Con la nostra nuova piattaforma aperta per il cloud ibrido, aziende di ogni dimensione possono ora effettuare la gestione, il provisioning e la delivery di workload e applicazioni istantaneamente e continuamente per accelerare l'innovazione.

La soluzione Composable Fabric è stata introdotta inizialmente all'interno di HPE Synergy ed è ora disponibile al di fuori di un'architettura modulare e attraverso il data center.

HPE ha inoltre annunciato che Composable Fabric sarà disponibile su HPE SimpliVity per semplificare ulteriormente deployment e scalabilità.

La soluzione integra i principali componenti dello stack software HPE per fornire ai clienti i seguenti vantaggi:

- L'intelligenza artificiale integrata del software HPE InfoSight che implementa analisi predittiva e apprendimento continuo per ottimizzare l'ambiente;

- Insight sui dati per mezzo di funzionalità di Intelligent storage;

- Networking semplificato e automatizzato da un Composable Fabric di tipo software-defined che consente di scalare trasparentemente su server, rack e data center;

- Automazione del workflow e gestione dell'infrastruttura software-defined attraverso HPE OneView, che permette all'IT di costruire e scalare cloud privati in pochi minuti e offre integrazione via API e un ampio ecosistema di partner;

- Una soluzione per la gestione as-a-Service dei cloud ibridi su cloud pubblici e privati fornita da HPE OneSphere.

HPE Composable Cloud for Synergy: evoluzione della piattaforma per indirizzare qualsiasi workload

HPE Composable Cloud for Synergy aggiunge flessibilità e performance per indirizzare qualsiasi tipologia di workload all'interno di un ambiente cloud privato o ibrido. HPE Synergy è la prima e principale piattaforma per infrastrutture componibili del settore e come tale offre velocità, efficienza e un ricco portafoglio di integrazioni con tool di partner.

La piattaforma aperta per l’hybrid cloud costituisce il motore della trasformazione digitale offrendo vantaggi come:

- Scalabilità.

- Velocità.

- Efficienza.

- Scelta.

Thomas Meyer, Group Vice President di IDC

Le aziende stanno dimostrando un crescente appetito nei confronti di automazione, scalabilità e apertura per accelerare aggressivamente sviluppo e operazioni. Con Composable Cloud, HPE punta a proporre un pilastro fondamentale dotato di quegli attributi che aiutano i clienti ad accelerare la trasformazione digitale in un mondo di hybrid cloud.

La prima soluzione per infrastrutture iperconvergenti con Composable Fabric

Oltre ad aver integrato Composable Fabric all'interno di HPE Composable Cloud for ProLiant DL, HPE ha ampliato la soluzione iperconvergente HPE SimpliVity with Composable Fabric. La nuova HPE SimpliVity with Composable Fabric è una proposta iperconvergente completa appositamente progettata per fornire automazione software-defined end-to-end per il calcolo, lo storage e il networking. La soluzione porta tutta l'agilità, la scalabilità e la semplicità del cloud all'interno del data center aziendale — in un unico elemento.

HPE SimpliVity with Composable Fabric si contraddistingue per automazione, visibilità, intelligenza e scalabilità fornendo alle organizzazioni IT:

- Agilità operativa.

- Ampia scala.

- Performance ottimizzate.

- Risparmi.