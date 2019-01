Centro Computer e la rilevazione delle presenze in Ecostilla

Centro Computer ha siglato un contratto di Mobility Management con Ecostilla, specializzata in Facility Management, assicurando flessibilità, semplicità, efficienza.

Ecostilla aveva necessità di assicurare una gestione efficiente della rilevazione delle presenze dei propri operatori sugli appalti distribuiti sul territorio, trovando la soluzione nel set completo di servizi di fornitura e gestione degli smartphone aziendali, previsti dalla soluzione di Mobility Management di Centro Computer.

Roberto Vicenzi, Vice Presidente di Centro Computer

I servizi di Mobility Management sono la concretizzazione di un sistema integrato che consente gestione e controllo simultaneo di molteplici device e di qualsiasi modello in uso presso il cliente. È certamente la soluzione ideale per tutte quelle aziende orientate ad assicurare ai propri collaboratori il rinnovo tecnologico dei dispositivi personali in uso, ma che non vogliono occuparsi degli oneri legati alla relativa gestione. Tra i benefici assicurati, non possiamo non evidenziare che il rinnovo tecnologico a scadenza fissa, consente di mantenere le prestazioni dei dispositivi in piena efficienza, mentre in caso di furto o di caduta accidentale del dispositivo, è possibile la riparazione o il reintegro entro il giorno successivo.

Nata nel 1991, Ecostilla eroga i propri servizi alle aziende private su tutto il territorio nazionale, con un organico attuale composto da 400 dipendenti. Consolidatasi nell’ambito del Facility Management con attività di pulizie per interni ed esterni sia generiche che specifiche, l’azienda offre anche servizi più complessi come sanificazione degli impianti aeraulici (acqua e condizionamento), Data Center Cleaning, operazioni di disinfestazione, servizi integrati quali receptionist, steward e portierato. La crescita in termini numerici di Ecostilla ha reso necessaria l’implementazione di un nuovo sistema di rilevazione e controllo delle presenze dei collaboratori localizzati nei vari appalti.

Centro Computer ha messo a disposizione la propria expertise nel servizio Mobility Management, supportando un nuovo sistema di rilevazione delle presenze con la fornitura dei dispositivi mobili dati in dotazione da Ecostilla ai propri dipendenti. La soluzione di Mobility Management prevede la fornitura di tutti i dispositivi mobili utilizzati dagli utenti, compresa la sostituzione del dispositivo non funzionante, anche entro il giorno successivo alla richiesta, in base alla formula adottata, contattando direttamente il call center di Centro Computer per avviare una richiesta di riparazione o sostituzione.

La soluzione è comunque legata all’introduzione di un processo basato sull’utilizzo di dispositivi mobili dotati dell’applicazione PeopleLink che, attraverso un sistema di geolocalizzazione, permette di rilevare il luogo in cui viene effettuata la timbratura nel momento stesso in cui viene compiuta dal dipendente, permettendone – ovunque sul territorio – la registrazione in cloud in tempo reale.