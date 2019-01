LG porta in Italia i display Signage Open Frame Curvi 55EF5E

Con la nuova serie EF5E da 55”, l’avanguardia tecnologica degli OLED LG è ora disponibile per chi vuole creare installazioni su piccola, media e larga scala.

Gli OLED Signage Open Frame Curvi versione Flexible di LG sono infatti disponibili per tutte le aziende grazie alla divisione LG Business Solutions che presenta la serie 55EF5E, display OLED Open Frame con una risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel. Grazie alla dimensione e al particolare layout, possono essere installati sia in orizzontale che in verticale. La novità principale è legata alla possibilità di impostare il grado di curvatura desiderato tramite un calibratore ad hoc.

A differenza della precedente generazione di display - curvi ma fissi – la nuova soluzione può adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Con la loro capacità di poter essere modellati e di mantenere delle forme insolite, questi display OLED offrono possibilità infinite dal punto di vista della libertà espositiva e della creatività, come creare un tunnel dove i contenuti visivi e le informazioni avvolgono gli spettatori, costruire una struttura a semicerchio per dare vita a paesaggi immersivi, visualizzare immagini di beachwear in un layout a forma di onde.

Inoltre la curva adattabile dei display della serie 55EF5E presenta diversi vantaggi: può adattarsi a spazi molto limitati, mentre l’ampia capacità di curvatura garantisce l’adattabilità a pilastri e colonne con raggio molto piccolo. Il peso ridotto rende l’installazione facile e veloce, particolarmente interessante in caso di noleggio e di allestimento di eventi.

La curvatura regolabile e l’alta qualità delle immagini

Una delle caratteristiche più importanti riguarda l’adattabilità a esigenze che possono cambiare nel tempo. Gli utilizzatori infatti non solo possono impostare la curvatura iniziale del pannello, ma possono anche cambiarla in caso di installazioni successive. Un singolo display può quindi adattarsi a tanti progetti diversi, senza costringere i progettisti a organizzare il loro lavoro intorno a materiali preesistenti o a limitarsi ad un singolo uso del display. Grazie ad un calibratore ad hoc, i display possono essere adattati rapidamente e direttamente in loco a curvature concave o convesse. La possibilità di impostare la curva nel luogo stesso dell’installazione rende più facile la creazione di un’area di visione accattivante.

L'OLED Open Frame curvo di LG permette di riprodurre immagini di alta qualità visiva grazie al contrasto senza limiti, ai neri profondi, alla riproduzione accurata e stabile dei colori e all'ampio angolo di visione. La tecnologia OLED si basa su pixel auto-illuminanti, senza alcuna unità retroilluminata: quando un pixel è spento, non c'è luce latente sullo sfondo, l'area è completamente nera. Questo impedisce la dispersione della luce, creando infiniti contrasti.