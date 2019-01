Nuance Automotive, Dragon Drive si evolve

Nuance ha svelato le novità della propria piattaforma Dragon Drive; diventerà un vero mobility assistant conversazionale.

In virtù di questi progressi, Nuance ha creato il primo mobility assistant cognitivo e multisensoriale del mondo, grazie a tecnologie come IA emozionale, interazione multimodale e realtà aumentata e funzionalità di conversazione avanzate. Un game changer, destinato a stravolgere le modalità con cui conducenti e passeggeri interagiscono con il proprio veicolo, con le altre forme di mobilità e trasporto e con le città intelligenti.

Grazie alla capacità di comprendere il tono di voce, le emozioni, i movimenti degli occhi e della testa e grazie alla profonda integrazione con sensori esterni ed interni all’auto, nonché con i bot e gli assistenti di terze parti tramite una piattaforma aperta, Dragon Drive sfrutta innumerevoli informazioni per offrire un’esperienza utente personalizzata e umanizzata. Un’esperienza fondamentale per il futuro dell’auto digitale, eliminando l’esigenza di pulsanti nei veicoli di oggi e offrendo un’esperienza utente umanizzata e multisensoriale basata sull’interazione simultanea di voce, vista, gesti ed emozioni. Ecco una sintesi dei vantaggi offerti:

Interazione con i POI (Point of Interest) migliorata dalla realtà aumentata: il rilevamento del movimento degli occhi, combinato al riconoscimento vocale, può essere utilizzato per l’interazione con i punti di interesse all’esterno dell’auto, consentendo al conducente di ottenere informazioni su ora, giudizi, ecc. I risultati vengono evidenziati nella realtà aumentata e visualizzati su un parabrezza intelligente che sfrutta uno schermo trasparente, sviluppato da Saint-Gobain Sekurit.

Auto senza pulsanti avanzata: sfruttando il riconoscimento vocale e il rilevamento del movimento degli occhi, gli utenti possono interagire in modo intuitivo con i widget disponibili sul parabrezza intelligente per accedere e ridefinire servizi e informazioni (quali telefono e rubrica, meteo, navigazione, musica) che in genere vengono mostrati sul display della plancia. Portando questi comandi al livello degli occhi del conducente sul parabrezza è possibile migliorare il comfort, la produttività e la sicurezza. La visibilità non verrà compromessa in alcun caso poiché l’utente può continuare a osservare ciò che accade al di fuori del veicolo attraverso l’immagine: un vero e proprio must, specialmente nel contesto dell’auto sempre più digitale e autonoma. Inoltre, il rilevamento dei movimenti della testa, in combinazione con il riconoscimento vocale, permette di attivare i comandi interni all’auto (ad esempio, il conducente può volgere lo sguardo verso il finestrino del lato passeggero e dire: “Apri il finestrino a metà”), riducendo quindi la necessità di utilizzare pulsanti per eseguire determinate operazioni.

Funzionalità contestuali e dialogo collaborativo ottimizzati consentono di fruire di un’esperienza ancora più umanizzata. I conducenti possono conversare con il mobility assistant proprio come se stessero parlando con un’altra persona, facendo riferimento a parti di discorsi precedenti, formulando domande e pronunciando comandi contestuali. Un esempio? “Apri il finestrino a metà,” seguito da “Ancora un altro po’”. E il tutto senza la necessità di utilizzare wake-up word.

Analisi degli stati emozionali e cognitivi: Dragon Drive utilizza l’intelligenza artificiale emozionale di Affectiva, oltre a fotocamere interne, per analizzare le espressioni del viso e il tono di voce, al fine di comprendere stati cognitivi ed emozionali complessi di conducenti e passeggeri, come ad esempio sonnolenza e distrazioni. L’assistente è addirittura in grado di cambiare la reazione e il tono di voce in base alla situazione, con sentimenti di empatia e pertinenza al contesto. In questo modo, è possibile migliorare la sicurezza su strada, prevenendo comportamenti di guida scorretti, nonché ottimizzare l’esperienza nel veicolo adattando l’ambiente agli umori e alle reazioni dei passeggeri.