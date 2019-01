Plantronics Manager Pro si aggiorna alla versione 3.12

Plantronics ha annunciato una nuova versione del proprio software cloud based Plantronics Manager Pro: la v312. Questo software consente ai responsabili IT di gestire e supportare dispositivi audio da una postazione centrale.

Il prodotto, inoltre, rafforza il processo decisionale IT grazie ad insight di valore che garantiscono comunicazioni coerenti ed eccellenti, oltre che elevate performance audio. La nuova versione espande il supporto dei dispositivi verso le più recenti cuffie enterprise Plantronics, serie Savi 8200 e Voyager 4200 UC (leggi la nostra prova degli auricolari professionali Plantronics Voyager 6200 UC), nonché la funzione My Habitat Soundscaping che aiuta gli amministratori IT e i dipendenti a gestire il rumore e le distrazioni nell’ambiente di lavoro.

Inoltre, questa nuova versione aggiunge punti di dati contestuali alle informazioni critiche più importanti. I professionisti IT possono fornire all'intera azienda dati Plantronics per favorire e migliorare le esperienze di collaborazione dei dipendenti. Plantronics Manager Pro offre ora la possibilità di salvare, pianificare e scaricare report. Inoltre, i clienti possono utilizzare l'app Plantronics appena rilasciata per Microsoft Power BI.

Tom Wesselman, Vice President e GM della Business Unit Software

Plantronics Manager Pro v3.12 rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di uno strumento business-critical per ogni cliente che voglia sfruttare la potenza delle cuffie come concreti strumenti di collaborazione e produttività. La nostra soluzione cloud based Plantronics Manager Pro aiuta i nostri clienti a guidare e gestire esperienze migliori per i dipendenti, offrendo una maggiore produttività.

In aggiunta a Plantronics Manager Pro, il Polycom Device Management Service viene utilizzato da oltre 250 fornitori di servizi in tutto il mondo: alcuni partner hanno già conseguito enormi risultati nei primi cinque mesi di disponibilità.

L'utilizzo di PDMS-SP consente ai provider di servizi di integrare i dispositivi audio e le analitiche Polycom nella customer experience dei clienti sui loro portali. I service provider beneficiano di un uptime migliorato e della capacità di anticipare e mitigare i problemi dei clienti, aggregare i dati analitici critici e personalizzare i dispositivi per soddisfarne le esigenze.