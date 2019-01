Rubrik porta al debutto Accelerator for Microsoft Azure

Rubrik Accelerator for Microsoft Azure offre alle aziende una soluzione centralizzata per proteggere e gestire dati, da on-premise al cloud Azure.

Rubrik Accelerator for Microsoft Azure si aggiunge alla gamma di soluzioni destinate ai clienti Microsoft e offre una protezione automatizzata dei dati per Microsoft Hyper-V, il supporto alla versione fisica di Windows e il ripristino istantaneo dei database con SQL Live Mount.

Secondo Gartner, cloud computing e servizi correlati rappresenteranno entro il 2021 un enorme giro d’affari di ben 300 miliardi di dollari. Rubrik in quest’ottica accelera il percorso verso il cloud con una soluzione semplice e unica, per la protezione dei dati e la mobilità delle applicazioni nel data center fino ad Azure.

Mike Tornincasa, Executive Vice President Worldwide Sales di Rubrik

Ogni cliente enterprise con cui mi trovo a parlare ha ambizioni cloud. Ma molte aziende sono frenate da complesse soluzioni proprietarie di data management che rendono più difficile il processo di migrazione nel cloud. Rubrik Accelerator for Microsoft Azure rende più semplice il passaggio delle aziende a un modello hybrid cloud, e parallelamente le aiuta a innovare più velocemente, incrementare la produttività e ridurre i costi. Inoltre, Rubrik offre ai clienti la possibilità di gestire la propria infrastruttura Microsoft da un’unica piattaforma, sia nel caso di ambienti on-premise che public cloud.

David Willis, Corporate Vice President, US Partner Group di Microsoft.

Rubrik condivide con Microsoft l’impegno a migliorare i risultati di business dei clienti. La nostra collaborazione è particolarmente fruttuosa: insieme, mettiamo i nostri clienti comuni nella condizione di accelerare la propria trasformazione digitale con Azure e di portare risultati concreti ai loro utenti finali.

Tad Brockway, General Manager, Azure Storage e Azure Stack di Microsoft.

La piattaforma Cloud Data Management di Rubrik permette ai clienti di sfruttare al meglio le caratteristiche di sicurezza, affidabilità, disponibilità globale e scalabilità di Microsoft Azure.

In sintesi, ecco quello che Rubrik Accelerator for Microsoft Azure offre alle aziende:

Un percorso accelerato di implementazione Azure: Rubrik aiuta i clienti a passare facilmente ad Azure fornendo loro una soluzione unica in grado di proteggere e gestire i dati su tutti gli ambienti. I clienti Rubrik automatizzano l’archiviazione su Azure per una retention di lungo periodo a costi contenuti. Man mano che procedono nel loro percorso verso il cloud, possono attivare rapidamente applicazioni su Azure per il test/dev.

Semplicità di gestione: i clienti hanno a disposizione la stessa interfaccia Rubrik di facile utilizzo per gestire applicazioni on-premise, in sedi remote e nel cloud. Gli utenti automatizzano le schedulazioni di backup, recovery e archiviazione tramite un unico motore di policy SLA, con pochi click, riducendo da ore a minuti i tempi quotidiani di gestione.

Ripristino più veloce grazie a SQL Live Mount e ricerca globale: i clienti possono ripristinare nel giro di minuti grazie alla soluzione Live Mount di Rubrik per SQL, e identificare file all’istante con una ricerca globale predittiva che copre sia on-premise che cloud, e che comprende file, cartelle, macchine virtuali (VM) e database.

CloudOn e crediti Azure gratuiti: per ridurre i rischi legati alla migrazione nel cloud, i nuovi utenti di Rubrik Accelerator for Microsoft Azure avranno accesso gratuitamente a 6 mesi di Azure da Microsoft e a 12 mesi di CloudOn da Rubrik.

La distribuzione di Rubrik Accelerator for Microsoft Azure avviene attraverso i parner di canale di Rubrik e di Microsoft Azure.