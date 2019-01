Rubrik migliora la Data Protection del team Mercedes-AMG di F1

Rubrik mette il turbo alla Data Protection di Mercedes-AMG Petronas Motorsport, aumentando fortemente le performance di backup e risparmiando il 90% del tempo di gestione IT. La società di Palo Alto, grazie all’implementazione delle proprie API cloud-based, protegge ben il 97% degli ambienti virtualizzati, come Microsoft SQL, Sharepoint, Exchange, oltre ad Oracle e ai NAS.

Matt Harris, head of IT di Mercedes, ha presentato le attività svolte in comune con Rubrik e gli obiettivi raggiunti, mentre Jerry Rijnbeek, Vice President, Sales Engineering EMEA di Rubrik, ha dettagliato le peculiarità dell'offerta aziendale per un mondo così particolare come quello delle competizioni motoristiche.

Grazie a Rubrik, il team Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha potuto ridurre in modo importante il tempo richiesto per le attività di salvataggio di asset e informazioni cruciali. Ha inoltre raggiunto l'obiettivo di un "Near-zero RTO": se in precedenza Mercedes aveva bisogno di quasi due ore per ripristinare un dato, con la tecnologia di Live Mount, il team può raggiungere lo stesso risultato in pochi secondi!

Chris Green, responsabile delle operazioni IT

Il nostro sistema di gestione dei dati precedente era basato su nastro ed era diventato troppo complesso e inaffidabile per proteggere adeguatamente i nostri dati critici. Nel tempo abbiamo dovuto incaricare un dipendente a tempo pieno per la sola gestione dei backup; nonostante questo non eravamo in grado di raggiungere il 50% dei nostri obiettivi in termini di protezione dei dati. Ci sono stati momenti in cui sarebbero potute passate diverse settimane prima che alcuni sistemi venissero protetti adeguatamente. Abbiamo passato un anno cercando di risolvere questi problemi senza successo…

... Non avevamo alcuna fiducia nella nostra soluzione precedente e in realtà abbiamo sperimentato la perdita di dati a causa della complessità della gestione dei sistemi a nastro. Un nastro dati è stato infatti restituito inavvertitamente al pool di lavoro, rendendo impossibile per noi il recupero di dati fondamentali. Il team era scettico sulla capacità della nostra soluzione legacy di ripristinare adeguatamente i dati, avevamo bisogno di assegnare un'altra persona IT per assistere il nostro esperto di backup con il ripristino. Tutto ciò rappresentava una spesa importante che non avremmo potuto sostenere a lungo.

La scelta dell'infrastruttura Rubrik consente inoltre di definire precise e mirate policy di automazione. Rispetto alla situazione pregressa, in cui la squadra era costantemente preoccupata che qualcosa potesse sfuggire ai backup impostati manualmente, è ora possibile determinare ogni tipo di attività in modo automatico, beneficiando di un controllo granulare e report dettagliati.

Tutto questo passa da una grande facilità d'uso; l’interfaccia semplificata ed ottimizzata permette infatti l’accesso anche a persone con limitate skill informatiche.

Tra i pregi principali c'è senza dubbio la possibilità di adottare repository in private cloud, in luogo di storage on premise. Si tratta di un vantaggio tangibile che innalza sensibilmente la sicurezza dei dati e li rende disponibili in modo certo e continuativo in ogni parte del mondo.

In questo modo gli asset della scuderia possono essere letti e interpretati da tutti gli attori autorizzati, velocizzando le attività di studio e analisi, facilitando lo sviluppo delle procedure, della vettura e la stesura di strategie real-time.