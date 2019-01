Cloudera, completata la fusione con Hortonworks

Si è completata la fusione di Cloudera con Hortonworks per realizzare la prima realtà al 100% open source per supportare installazioni sia ibride sia multi-cloud.

Tom Reilly, Ceo di Cloudera

Oggi iniziamo un nuovo entusiasmante capitolo per Cloudera, che diventa l’azienda leader nel settore del cloud dati di classe enterprise. La perfetta combinazione tra team e tecnologia sancisce il ruolo della nuova Cloudera come leader indiscusso di questo mercato, con le giuste dimensioni e con le risorse più adatte a guidare innovazione e crescita costanti. Saremo in grado di offrire ai clienti una soluzione completa, impostata per consentire una corretta analisi dei dati in qualunque ambito un’azienda necessiti di lavorare, da Edge ad AI, grazie al primo Enterprise Data Cloud del settore.

Cloudera fornirà la prima piattaforma di classe enterprise in grado di sbloccare la potenza di qualsiasi tipo di dato in esecuzione su qualunque tipo di cloud, da Edge ad AI, al 100% open source. Una piattaforma in grado di supportare installazioni sia ibride sia multi-cloud, che offre alle aziende la flessibilità necessaria per eseguire il machine learning e l’analisi dei dati nella modalità preferita e senza alcun tipo di blocco.

Secondo la società di ricerca indipendente Forrester "questa fusione... innalzerà il livello di innovazione in ambito big data, in particolare supportando una strategia big data end-to-end in ambiente ibrido e multi-cloud, condizione che riteniamo essere vantaggiosa per clienti, partner e venditori."

Cloudera continuerà a essere quotata presso la Borsa di New York con il simbolo "CLDR". Gli azionisti di Hortonworks hanno ricevuto 1,305 azioni ordinarie di Cloudera per ogni azione di proprietà di Hortonworks.

I dirigenti di Cloudera terranno un evento virtuale il 10 gennaio alle 10 pm/1 pm ET per spiegare come la nuova Cloudera sia pronta ad accelerare l'innovazione e a fornire il primo cloud dati di classe enterprise. L'evento sarà disponibile anche il 14 gennaio alle 13. GMT per l’area EMEA.