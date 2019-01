Un look accattivante per lo SmartPad 10 Eclipse di Mediacom

Mediacom presenta il tablet SmartPad 10 Eclipse, con scocca in alluminio dal design ricercato e dotato, tra l’altro, di display IPS da 10,1” e connettività 4G. SmartPad 10 Eclipse è adatto per lo studio, per vedere video e film, per navigare su Internet anche in mobilità. Oltre ad averne curato con particolare attenzione il design, Mediacom infatti ha scelto di equipaggiare questo nuovo tablet con una dotazione hardware di tutto rispetto, che gli consente di far girare al meglio ogni tipo di app e sfruttare tutte le potenzialità di Android 8.1 Go Edition.

Un luminoso display multi touch IPS da 10,1” con risoluzione 1.280x800 pixel e il collaudato e performante processore Quad-Core MT8735 coadiuvato da 2 GByte di RAM e 16 GByte di spazio per l’archiviazione, espandibili tramite microSD, permettono al nuovo tablet di Mediacom di soddisfare le esigenze di un ampio pubblico che, oltre ai classici Wi-Fi e Bluetooth, potrà contare sulla connettività 4G per collegarsi a Internet ad alta velocità ovunque ci si trovi.

La dotazione di questo nuovo tablet prevede poi una camera frontale e una posteriore, microfono e speaker integrati, un’uscita audio (jack 3.5mm), una porta USB e GPS che, all’occorrenza, gli consente di trasformarsi in un navigatore. Una batteria ai polimeri di litio da 5.000 mAh, infine, assicura ore e ore di autonomia operativa prima di dover ricorrere alla presa elettrica.

Anche per questo tablet Mediacom ha previsto la possibilità di accesso gratuito per 6 mesi al catalogo di video on demand di Infinity, piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.