AMD annuncia i nuovi processori Athlon 220GE e 240GE

AMD ha annunciato la disponibilità dei nuovi processori Athlon 220GE e Athlon 240GE, completando così la line up entry level di CPU con grafica Radeon Vega integrata. Ricordiamo che Athlon è basato sull'efficiente architettura Zen, che sfrutta la piattaforma AM4 Questo consente quindi anche futuri aggiornamenti del proprio sistema con nuove CPU. Athlon, inoltre, offre esperienze di elaborazione soddisfacenti per tutti coloro che navigano sul web, guardano video e lavorano sul proprio PC.

Le caratteristiche delle CPU sono comuni, fatta eccezione per la velocità di clock:

- AMD Athlon 220 GE. 2 cores, 4 thread, e 3,4 GHz di frequenza. 3 Unità di calcolo grafiche integrate e un TDP di 35 W. Il prezzo è di 57 euro.

- AMD Athlon 240 GE. 2 cores, 4 thread, e 3,5 GHz di frequenza. 3 Unità di calcolo grafiche integrate e un TDP di 35 W. Il prezzo è di 66 euro.

I processori AMD Athlon offrono ai consumatori una più ampia disponibilità sul mercato ed una serie di caratteristiche significativamente migliore rispetto alla concorrenza. I processori Athlon 200GE, infatti, offrono prestazioni superiori anche del 67%, con una efficienza energetica fino a due volte maggiore rispetto alla concorrenza. L’ideale per giocare con specifici titoli per PC ad alta definizione, segnando prestazioni migliori fino all’84% in più rispetto ai competitor.

L'aumento della velocità di clock portato dai processori Athlon 220GE e 240GE, è nel chiaro solco segnato da AMD, di offrire soluzioni con un maggiore reattività, scelta e valore per gli utenti che cercano un pc per tutti i giorni, ma anche con una capacità di calcolo estremamente affidabile in ogni occasione, dalle esigenze quotidiane ai carichi di lavoro più avanzati, dall'alta definizione ai giochi 720p.

Ricordiamo che Il brand Athlon ha una storia davvero lunga, e compirà 20 anni proprio nel 2019. La sua attuale collocazione lo vede posizionato come processore per ambienti di lavoro e Soho. L’unione di CPU Zen e una componente grafica GPU di derivazione Radeon Vega, ne fanno un prodotto chiaramente contraddistinto da un rapporto prezzo/prestazioni di indubbio valore.