Dell presenta al CES 2019 il nuovo Latitude 7400 2-in-1

Dell, in occasione del CES 2019, ha svelato il nuovo flagship della linea Latitude 2-in-1;il Latitude 7400 è un subnotebook leggero per la produttività quotidiana.

Questo modello rappresenta il top in termini di mobilità professionale, offrendo un eccellente mix di velocità sicurezza, mobilità e versatilità. Il tutto, nel più compatto 2-in-1 con schermo 14” al mondo. Oggi, gli utenti sono sempre più esigenti per quanto riguarda le tecnologie. Non si accontentano di portabilità e connettività, unite a performance soddisfacenti. Oggi, infatti, vogliono anche macchine che siano tanto reattive quanto esteticamente splendide. Un recente sondaggio Dell ha riportato dati senza appello: il 91% dei ragazzi appartenenti alla Generazione Z, ha indicato come la tecnologia adottata sia un fattore chiave, nella scelta dell’azienda per cui lavorare. Lo sforzi dell’azienda americana, quindi è quello di offrire uno strumento di lavoro tanto potente e sicuro, quando soddisfacente dal punto di vista estetico e ergonomico.

Il Latitude 7400 2-in-1, usa la nuova tecnologia ExpressSign-in di Dell, in grado di rivelare la presenza dell’utente, risvegliare il sistema in circa un secondo, ed effettuale login con riconoscimento facciale. In una parola: sedetevi alla scrivania, e lavorate subito. Niente piu, CTRL+ALT+CANC, e neppure premere il pulsante power per uscire dallo standby. Nei fatti, il 7400 è il primo PC al mondo che utilizzi proximity sensor basati sulla Intel Context Sensing Technology.

Allo stesso modo, quando vi alzate per fare una pausa o dedicarvi ad altre attività, il Latitude 7200 capirà che vi siete allontanati, e si metterà autonomamente in standby, preservando batteria e proteggendo la vostra sicurezza.

Come già ricordato, il Latitude 7400 è il 14” 2-in-1 più compatto sul mercato. Dell è anche riuscita a fornire una autonomia operativa senza rivali: 24 ore secondo il MobileMark ’14, con una singola carica, usando la batteria da 78 Whr. Anche la ricarica rapida è ottima: in solo un’ora, è possibile caricare l’80% della batteria. La connettività è sia Wi-Fi che LTE, anche qui al top della categoria.

Dell dichiara con orgoglio che questo modello non è frutto di una semplice evoluzione dei precedenti, ma totalmente nuovo. Ogni parte è stata pensata e studiata, per offrire un prodotto che gli utenti fossero felici sia di usare che di mostrare con orgoglio. Basti dire che, nel sistema di raffreddamento, Dell ha utilizzato lo stesso aerogel utilizzato dalla NASA! Un concentrato di potenza, tecnologie ed autonomia, in poco più di 1,3 Kg. L’azienda americana, inoltre, dimostra di saper ascoltare i propri clienti: a fronte di una certa nicchia di utenti che lamentava la quasi totale scomparsa dei lettori SmartCard, Dell ne offre uno opzionale. Non solo: sotto il clickpad, il Latitute 7400 implementa un lettore contactless di SmartCard, usando lo standard NFC.

In ultimo, ma non per questo meno importante, ricordiamo che Dell ha anche integrato il VMware Workspace one.