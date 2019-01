Getronics, Fede Barreto nominato CFO globale

L’appena nominato CFO di Getronics, Fede Barreto, ha come obiettivo la crescita attraverso disciplina finanziaria, aumento dei margini e gestione della liquidità.

Nana Baffour, presidente e Ceo di Getronics

Barreto è un grande esperto di finanza abituato a raggiungere il successo grazie a un’approfondita comprensione del business in cui opera e che può vantare esperienze in tutte le discipline della finanza in diversi settori industriali e paesi. Continuiamo ad attirare in Getronics i migliori talenti, elementi indispensabili per realizzare i nostri obiettivi di crescita. Sono felice di dare il benvenuto a Fede e all’esperienza che porta al nostro team.

Quella di Barreto, a capo del team finance globale di Getronics, è l’ultima di una serie di nomine di top manager promossa da Nana Baffour per rendere Getronics il partner ideale a livello globale per la business transformation.

Il nuovo Cfo vanta una lunga e vasta esperienza sia nella massimizzazione dell’impatto delle partnership e delle collaborazioni business ai fini del miglioramento dei risultati finanziari sia nella capacità di offrire la migliore qualità possibile ai clienti generando valore per l’impresa

Fede Barreto, Chief Financial Officer di Getronics

Sono orgoglioso di entrare a far parte di un leadership team di talento che ha una chiara visione del successo nel settore ICT. Getronics ha una storia incredibile, ma soprattutto ha le carte in regola per una crescita continua. Mi metterò immediatamente al lavoro per comprendere appieno il valore che offriamo ai clienti e contribuire alla valutazione delle decisioni di investimento e alla definizione ed esecuzione della strategia del gruppo per il futuro.

Negli ultimi sei anni, Barreto, che parla correntemente spagnolo, portoghese e inglese, è stato Cfo e Evp di Sony DADC Americas, divisione di Sony Corporation, dove era entrato nel 2010 come Vp Finance. In Sony era a capo della divisione finanza e membro del team esecutivo responsabile della definizione ed esecuzione delle strategie di Sony nelle Americhe. In precedenza, ha operato nell’industria farmaceutica per 15 anni, dieci dei quali trascorsi in Schering-Plough (ora Merck) e Warner Lambert (ora Pfizer), lavorando in diverse aree e in diversi Paesi.

Barreto ha conseguito un MBA negli Stati Uniti alla Rutgers Business School ed è laureato in Economia, Filosofia e Gestione finanziaria alla Ohio Wesleyan University.