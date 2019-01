Dell al CES, svelata la nuova versione del celebre XPS 13

Dell non si ferma mai e lancia sul mercato la nuova incarnazione del rinomato XPS 13, un notebook elegante e potente, un vero concentrato di tecnologie.

Migliorare un prodotto già eccellente: una sfida non semplice per Dell. Gli ingegneri, tuttavia, sono riusciti in questo non semplice compito. Il nuovo XPS 13, infatti, migliora se stesso, aggiungendo anche funzioni prima assenti. Prima fra tutte, menzioniamo la nuova webcam HD, che l’azienda americana è riuscita a contenere in un incredibile 2,25 millimetri! Ovviamente, non poteva mancare un aumento prestazionale, garantito dai recenti Intel Quad Core di ottava generazione, ottimizzati dal Dell Power Management.

Lo schermo InfinityEdge 4K è un piacere per gli occhi, e per la categoria è sicuramente in grado di offrire una esperienza visiva eccellente, Netflix vi attende!

Se poi pensiamo che, nonostante l’aggiunta della webcam HD, l’XPS 13 è il più piccolo 13” di casa Dell, sicuramente rendiamo giustizia al lavoro intenso che ha portato al lancio di questo modello. Anche l’autonomia è assolutamente di livello: 21 ore di utilizzo sono un lasso di tempo sufficientemente lungo, da poterci quasi scordare a casa il caricabatterie.

Offerto in un look al passo con i tempi (ad esempio, la zona di riposo per i palmi delle mani è in fibra di carbonio nera), il Dell XPS 13 si innova anche laddove l’utente medio non ripone solitamente grandi attenzioni. Non a caso, questo modello è il promo laptop in assoluto ad integrare la nuova tecnologia GORE Thermal Insulation , in grado di garantire un eccellente flusso termico del calore prodotto verso l’esterno.

L’attenzione di Dell, inoltre, si è concentrata anche sulla ecosostenibilità. Infatti, oltre all’alluminio di cui è composto (uno dei metalli più facilmente riciclabili al mondo), le plastiche appartengono al meritevole progetto Dell’s Ocean Plastics Packaing. In sostanza, si tratta di spazzatura di plastica recuperata dagli oceani e dalle acque in genere, e riconvertita per essere riutilizzata. Un verso esempio di economia ecosostenibile.