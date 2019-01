Red Hat per i clienti: nel 2019 automazione, security e cloud

Red Hat Customer Tech Outlook 2019. Per i clienti i temi caldi si confermano senza dubbio: automazione, security e cloud.

Per il quinto anno consecutivo, Red Hat si è rivolta ai suoi clienti per capire a che punto sono arrivati nel loro percorso tecnologico e dove intendono andare nel 2019.

L’annuale Red Hat Customer Tech Outlook ha riguardato oltre 400 clienti Red Hat di tutto il mondo, con risposte in arrivo da 51 paesi. I responsabili IT intervistati, hanno indicato tra le principali priorità tecnologiche e di budget:

- La sicurezza rimane importante per tutte le questioni e aree tecnologiche.

- La digital transformation è fondamentale, ma ancora complessa da gestire.

- Cloud e container che accrescono la loro presenza, ma restano ancora dubbi in tema di strategia e sicurezza

Sebbene vi siano progetti per l’adozione di cloud e container, per moltissime aziende l’infrastruttura virtuale gioca sempre un ruolo vitale, sia per i workload nuovi che per quelli già esistenti. Le organizzazioni concordano sulla necessità di uniformarsi su un unico sistema operativo, per ottenere i vantaggi promessi dall’utilizzo di Linux in ambienti tradizionali, container e cloud-native.

Finora l’adozione container non ha avuto i ritmi che il mercato si attendeva. L aziende, ora, sono pronte ad introdurli in maniera più decisa. La ricerca di Red Hat, infatti, ha evidenziato come l’utilizzo dei container crescerà dell’89% nei prossimi due anni, confermando il valore che le aziende attribuiscono a questa nuova tecnologia.

Come annunciato, le priorità di investimento indicate in ambito IT per il 2019 sono, in ordine, l’automazione delle attività IT, l’infrastruttura cloud e la sicurezza.

Sebbene siano le stesse già indicate nel 2018, l’automazione è passata dal terzo al primo posto. È stata indicata tra le principali tre aree di investimento dal 44% degli interpellati, rispetto al 36% dello scorso anno, indicando una maggiore enfasi sul desiderio di eliminare le operazioni manuali dall’IT per migliorare la produttività e ridurre i costi.

Quarta e quinta posizione nell’indagine, sono appannaggio dell’ottimizzazione/modernizzazione di sistemi IT legacy e dell’integrazione enterprise.