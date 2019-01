Acer Chromebook 315, il primo con CPU AMD e grafica Radeon

Acer presenta il Chromebook 315, il primo portatile di questa categoria ad essere dotato di processori potenti AMD e grafica Radeon

Ampliando la nota (e premiata) linea Chromebook, Acer, ha annunciato il Chromebook 315. L’adozione di CPU AMD, unitamente alla grafica Radeon, consentirà agli utenti di riprodurre video, eseguire le app più recenti e navigare in internet fino a 10 ore. Inoltre, il Chromebook 315 supporta una vasta gamma di app Chrome e Android, scaricabili da Google Play Store.

Store e perfette per l'intrattenimento, la produttività e la connettività.

Saeid Moshkelani, Senior Vice President and General Manager, Client Computer, AMD.

Siamo lieti di ampliare il nostro portfolio prodotti AMD con Chromebook basati su processori AMD. Il nuovo Acer Chromebook 315, alimentato da processori AMD A-Series consentirà, agli utenti di fare di più e in meno tempo. Grazie alla partnership con Google e Acer, i Chromebook dotati di tecnologia AMD offriranno intrattenimento di primo livello e produttività premium oltre ad un design all’avanguardia nel mercato dei Chromebook.

Le caratteristiche sono sicuramente interessanti.

Lo schermo è un 15,6” IPS Full HD, adatto sia alla produttività che a contenuti multimediali, come giochi o film. La scelta di un pannello IPS, poi, favorisce la visione anche da angolazioni non ottimali. Un tipico esempio? Guardare un filmato Youtube, o un film, con un gruppo di amici!

La stessa webcam HD, con un campo visivo di 88 gradi e registrazione di immagini in HDR, fa capire la natura “social” di questo modello. Gli altoparlanti full-size sono un ulteriore indizio della vocazione multimediale, ben supportata dalle APU AMD A6-9220C o APU A4-9120C.

La connettività è sicuramente un punto forte di questo modello: due porte USB Type-C , scheda WiFi 802.11AC, si aggiungono a Bluetooth 4.2 e alle due porte USB 3.0. Non mancano, ovviamente, jack per cuffie/altoparlanti e microfono.

Dimensioni sicuramente contenute, visto sia la diagonale del monitor che il segmento di mercato: solo 1,72 kg.

In arrivo in Europa per aprile, il Chromebook 315 sarà disponibile sia con display touch, che non-touch.