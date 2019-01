Medtronic e IBM Watson Health annunciano IQcast

Medtronic, unitamente al technology partner IBM Watson Health, annuncia IQcast, nuova funzionalità per la predizione della ipoglicemia della app Sugar.IQ.

Utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale offerte da IBM Watson Health, IQcast mira a predire le probabilità per l’utente, di avere un evento ipoglicemico, in una forbice di 1-4 ore.

Dr. Robert Vigersky, Senior Director, Medical & Clinical Affairs at Diabetes Group of Medtronic

Molto semplicemente, IQcast funziona come le previsioni del tempo, per persone con il diabete. In questo modo, posso affrontare meglio la giornata. Prevedendo la probabilità di un evento ipoglicemico, con 1-4 di anticipo, IQcast , aiuta i diabetici a pianificare al meglio la propria giornata, offrendo loro più libertà e miglior benessere.

Dr. Lisa Latts, Deputy Chief Health Officer, IBM Watson Health

L’ipoglicemia è una degli eventi più acuti e preoccupanti che una persona diabetica possa dover affrontare. Fornendo dati adeguati, intelligenza artificiale e machine learning possono giocare un ruolo importante, nell’alleviare le sofferenze e le preoccupazioni legate agli eventi ipoglicemici. Con questo in mente, abbiamo studiato e sviluppato IQcast.

Sia Medtronic che IBM Watson Health, fin dagli inizi della partnership, hanno lavorato a soluzioni predittive che aiutassero ad anticipare eventi ipoglicemici; IQcast analizza numerosi valori, per determinare se un diabetico abbia una bassa, media o alta probabilità di avere un evento nelle successive 1-4 ore. Non solo: più ci si avvicina il calo di zuccheri, e maggiore è il livello di precisione.

Sugar.IQ, inoltre, permette al diabetico di avere una visione più precisa e ampia degli scenari e dei propri comportamenti, fornendo un chiaro risultato su come lo stile di vita influenzi la gestione della patologia. La app , grazie a intelligenza artificiale e advanced analytics, fornisce consigli individuali, per capire e gestire al meglio la propria convivenza con il diabete. Inutile dire che, per persone soggette a diverse iniezioni giornaliere di insulina, questo possa garantire un netto miglioramento nella qualità di vita.

L’app Sugar.iQ è disponibile per gli utenti del Medtronic Guardian Connect system, su sistemi iOS e negli Stati Uniti