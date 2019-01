Techly, staffe inclinabili e pieghevoli per grandi display

Techly porta sul mercato una soluzione innovativa per la gestione dei display; le nuove staffe pieghevoli sono pensate per schermi di grandi dimensioni.

Qualità, ed essenzialità della forma, sono le caratteristiche chiave di questi prodotti, studiati e costruiti per offrire un’applicazione discreta e adatta ad ogni stile.

Tre sono le versioni proposte da Techly: ICA-PLB 59F, ICA-PLB 59T e ICA-PLB 590, tutte progettate per supportare una televisione con peso massimo di 70kg. La ICA-PLB 59F è la versione fissa, mentre gli altri due modelli consentono anche di inclinare la posizione dello schermo in modo pratico (+3°/-12°) aggiungendo ulteriore versatilità.

La cura dei dettagli si vede anche dalla presenza di un foro: è destinato ad un lucchetto antifurto; sicuramente una funzionalità non sempre presente in altri prodotti.

La struttura dei supporti è interamente in acciaio, a riprova della robustezza delle staffe Techly. Niente sembra essere lasciato al caso: sistema di sgancio rapido, manopola in acciaio per il bloccaggio, e non ultimo un importante lavoro di studio dei flussi di aria e passaggio cavi.

Ovviamente compatibili con lo standard VESA, le regolazioni vanno da un minimo di 75X75 ad un un massimo di 400X400 nei modelli ICA-PLB 59F e ICA-PLB 59T e di un massimo di 800X400 nel modello ICA-PLB 590.

I modelli ICA-PLB 59F e ICA-PLB 59T riescono a sostenere TV dai 32 ai 70”, mentre il modello ICA-PLB 590 riesce addirittura a sostenere grandi schermi dai 43 ai 90”.

Lo spessore , sempre nell’ottica della discrezione e del minor impatto possibile è estremamente contenuto: ICA-PLB 59F prevede una distanza dal muro di 29mm, mentre ICA-PLB 59T e ICA-PLB 590 una distanza di 49mm.

L’installazione è agevolata dagli indicatori di direzione, e dalla bolla di livello presenti nel kit di montaggio.

La compatibilità è garantita anche per i Curved TV, e se ancora ci fossero dubbi sulla solidità, ricordiamo che la garanzia dura ben 10 anni.