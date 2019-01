Samsung, al CES 2019 il futuro del Connected Living

Samsung presenta al CES 2019 la propria visione del futuro in ambito Connected Living, fra intelligenza artificiale, IoT e connessione 5G.

Un esempio: le piattaforme di robotica. Basate su intelligenza artificiale, saranno utilizzabili per le attività quotidiane, come aiutare la popolazione che invecchia (tema assai caldo in Italia) nella gestione autonoma delle terapie sanitarie.

HS Kim, Presidente e CEO della divisione Consumer Electronics di Samsung Electronics.

Nel 2019 ricorre il 50° anniversario di Samsung Electronics. Per cinque decenni ci siamo impegnati per introdurre importanti innovazioni a beneficio dei consumatori di tutto il mondo. Nel 2019 ci spingeremo a un nuovo livello, sfruttando la nostra leadership nel settore per fare della nostra vision del Connected Living una realtà.

Intelligence of Things con Internet delle Cose, 5G e Intelligenza Artificiale

È il principio dell’Intelligence of Things, a guidare il Connected Living. In sintesi, la combinazione di IoT, 5G e intelligenza artificiale, in diversi dispositivi, creando esperienza fluide e senza interruzioni.

Gli utenti registrati a SmartThings è aumentato del 220%, e le installazioni dell’app SmartThings del 61%. Conseguenza dell’aumento impressionante di utenti, è la crescita di partner che credono e sviluppano soluzioni. Una crescita del 44%: Samsung ha di che essere soddisfatta di sicuro.

Già oggi, i clienti possono sfruttare le esperienze SmartThings con molti brand leader di mercato: Amazon, Google, Bose, Sylvania e Plume.,

Precorrendo i tempi (e sfruttando la propria posizione di leader del mercato telecomunicazioni) , l’azienda coreana ha già depositato oltre 2000 brevetti inerenti al 5G (dati di novembre 2018). Non è un caso, quindi, che sia proprio Samsung la prima azienda al mondo ricevere l’approvazione FCC per la propria attrezzatura commerciale 5G.

Bixby, evoluzione ed espansione

Nato come voice assistant per smartphone Galaxy, Bixby supporter sempre più prodotti. Le funzionalità di Bixby saranno integrate nella gamma di TV QLED e Premium TV 2019 e in elettrodomestici intelligenti come frigoriferi, lavatrici, condizionatori, dispositivi mobili, altoparlanti e altro ancora. Soprattutto, Bixby si sta espandendo per comprendere un nuovo Digital Cockpit e le piattaforme di robotica.

Uber, Ticketmaster e altri stanno usando Bixby per rendere i propri servizi più intelligenti. Oggi Samsung annuncia una nuova partnership con iHeartRadio. Inoltre, Bixby continuerà a crescere con l’ingresso nell’ecosistema di sempre più partner, come Google.

Intrattenimento:

Ovviamente, Samsung è anche un grande player del settore TV. Fiore all’occhiello, il nuovissimo QLED 8K da ben 98”, il più grande mai creato dall’azienda. Che si tratti di guardare contenuti con un servizio di streaming, un decoder, una connessione HDMI, USB o perfino il mirroring dallo schermo di un dispositivo mobile, la tecnologia proprietaria AI di Samsung è in grado di riconoscere ed eseguire l’upscaling di qualsiasi contenuto, indipendentemente dalla risoluzione nativa, a una qualità 8K praticamente perfetta. Sicuramente non una soluzione per tutte le tasche, ma altrettanto impressionante dal punto di vista tecnologico. Peraltro, ricordiamo che la gamma 8K comprende anche modelli da 65,75 e 85”, tutti spinti dal Quantum Processor 8K.

Tutte le Smart TV di Samsung (non solo i modelli al top assoluto) vivranno un 2019 sugli scudi. Ad esempio, con un algoritmo AI migliorato che sfrutta i servizi su abbonamento, i contenuti preferiti e le abitudini di visione dell’utente, la guida universale rende più facile trovare il programma perfetto. Bixby, il nuovo telecomando AI, oltre agli smart speaker Amazon Echo e Google Home renderanno sempre più comoda e rapida la gestione della Smart TV.

Casa:

Il celebre frigorifero Family Hub, ha avuto importanti miglioramenti, al punto di guadagnarsi un CES 2019 Innovation Award. Bixby consente agli utenti di interagire con un linguaggio naturale per ottenere risposte a domande complesse, preimpostare il forno, cercare ricette e perfino prenotare un veicolo Uber, mentre il nuovo display interattivo offre un’esperienza dello schermo completamente riprogettata. A merito di Samsung, va ricordato che queste nuove funzionalità saranno anche disponibili tramite un aggiornamento automatico per la maggior parte dei modelli di Family Hub precedenti. Segno concreto della attenzione verso i propri clienti.

Anche la lavatrice WF6300R ha vinto un 2019 CES Innovation Award e può terminare un ciclo di lavaggio a pieno carico in soli 30 minuti, grazie alla funzionalità SuperSpeed. Qui Bixby può controllare le funzioni intelligenti del dispositivo, come ad esempio ottenere consigli per il miglior ciclo di lavaggio, pianificare un ciclo da completare nell’orario preferito dall’utente, collegare automaticamente il ciclo dell’asciugatrice al termine del lavaggio, o monitorare l’utilizzo per gestire in modo efficiente gli apparecchi.

Lavoro:

Diversi i prodotti presentati. Il Notebook 9 Pro è stato progettato per consentire ai moderni professionisti in mobilità di esprimere appieno il loro potenziale creativo, mentre il laptop per il gaming Notebook Odyssey, basato sulla nuova GPU high-end NVIDIA® GeForce RTX serie 20, è adatto tanto per il lavoro (anche grafico) che per il gioco. Samsung Space Monitor sfrutta un design elegante e avanzate funzionalità per consentire agli utenti di concentrarsi sul contenuto dello schermo. Questa soluzione unica salva spazio offre un supporto a morsetto minimalista e completamente integrato che si aggancia alla scrivania e può essere inclinato avanti e indietro per liberare spazio per una produttività ottimale. Il modello da 27 pollici offre una risoluzione QHD, mentre il modello da 32 pollici presenta i contenuti in formato 4K UHD.

Sistemi di guida connessi:

Samsung ha presentato l’ultimo risultato della collaborazione con HARMAN nel settore automotive: il Digital Cockpit 2019. Con l’integrazione dell’esperienza Bixby, è possibile controllare in remoto il livello del carburante prima di partire per un lungo viaggio o impostare la temperatura dell’auto prima di uscire la mattina. Utilizzando le telecamere di bordo, il nuovo Digital Cockpit riconosce i guidatori e i passeggeri e imposta lo spazio personale della vettura di conseguenza, regolando le preferenze di visualizzazione, l’altezza del sedile, l’illuminazione e le playlist preferite.

I passeggeri possono utilizzare schermi personalizzati sui sedili posteriori e connettersi a In-vehicle Samsung DeX per lavorare in mobilità. Il Digital Cockpit 2019 garantisce anche un’esperienza di guida più sicura con il sistema di visione che sostituisce gli specchietti e soluzioni di sicurezza basate su telecamere. Il segreto? La tecnologia Cellular-V2X, che incorpora l’esperienza di Samsung nelle soluzioni di rete mobile con le tecnologie automotive. Con Samsung C-V2X, le auto saranno in grado di ricevere e analizzare informazioni che renderanno l’esperienza di guida più sicura e piacevole.