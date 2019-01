Design compatto e innovazione: Acer presenta Acer Swift 7

Caratterizzato da un rapporto screen-to-body del 92%, autonomia, alte prestazioni, efficiente ed elegante, Acer Swift 7 monta un processore Intel di ultima generazione. Premiato con il CES 2019 Innovation Award, le cornici del display ultrasottili rendono il pannello privo di bordi, e conferiscono a Swift 7 un impressionante rapporto screen-to-body del 92%. Con Windows 10, il dispositivo è anche estremamente leggero, il che significa che i professionisti in viaggio abituati a trasportare un notebook per tutto il giorno rimarranno colpiti dal peso di soli 890 grammi.

Swift 7 è incredibilmente sottile e leggero, eppure resistente. Progettato per essere trasportato frequentemente in giro, è realizzato in lega di magnesio-litio e magnesio-alluminio. Questi materiali sono da due a quattro volte più resistenti delle normali leghe di alluminio a parità di spessore, ma al contempo sono dal 20 al 35% più leggeri e mantengono il portatile sotto al chilogrammo di peso. Inoltre, Acer ha inoltre applicato alla scocca una finitura che dona alla superficie una sensazione tattile e ottica simile a quella data dalla ceramica.

Chris Walker, Vicepresidente di Client Computing di Intel

Siamo entusiasti di collaborare con Acer nelle innovazioni del nuovo Acer Swift 7. I recenti processori Intel Core di ottava generazione offrono una nuova esperienza agli utenti unita alla durata della batteria senza compromessi, il tutto in un design privo di ventole di raffreddamento.

Il display touch Full HD 1920x1080 da 14 pollici con tecnologia IPS consente di interagire con il sistema in modo fluido e regala immagini vivide e cristalline. Caratterizzato da un’ampia gamma di colori e da 300 nits di luminosità (TBD), Swift 7 offre un'esperienza immersiva attraverso un display evoluto ma anche resistente, perché protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass 6.

Prestazioni e autonomia per tutto il giorno

Swift 7 è spinto dall'ultimo processore Intel Core i7-8500Y di ottava generazione e offre ottime prestazioni. Grazie ad una capacità di archiviazione PCIe SSD che arriva a 512 GB, è possibile archiviare e accedere rapidamente a una grande quantità di file e gestire app in multitasking senza problemi, grazie alla RAM LPDDR3 fino a 16 GB. Infine, con 10 ore di autonomia Swift 7 rimane a disposizione per tutta la giornata.

Il nuovo Swift 7 è dotato di una fotocamera push-to-open per le chat e la registrazione video, che può essere tenuta chiusa per evitarne l'utilizzo involontario e per proteggere la privacy. Una volta aperta, la fotocamera ruota fino a 55 gradi, registra in HDR e cattura immagini grandangolari in grado di inquadrare perfettamente anche gruppi di persone.

Connettività di prima classe grazie a Thunderbolt e WiFi avanzato

La produttività è garantita dalla due porte USB Type-C con supporto agli standard Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2. La Display Port 1.3 inoltre consente trasferimenti veloci di dati fino a 10 Gpbs e supporta sia il collegamento di display esterni ad alta risoluzione che la ricarica rapida di dispositivi esterni. Rimanere connessi con Acer Swift 7 è semplice grazie alle antenne WiFi con tecnologia 2x2 MU-MIMO. Le periferiche esterne possono anche essere collegate al laptop tramite Bluetooth 5.0, mentre l'ingresso cuffia e microfono combinato assicura la registrazione e la riproduzione di un audio chiaro e nitido.

La tastiera chiclet dispone di tasti ben distanziati tra loro che consentono agli utenti di digitare con tasso di errore ridotto al minimo grazie ad 1,1 mm di corsa ed un feedback reattivo. Inoltre, la retroilluminazione rende confortevole la digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il touchpad Corning Gorilla Glass è preciso e reattivo durante lo scorrimento e la navigazione. La superficie in vetro dispone un pulsante integrato, un supporto per le gesture multi-touch e una reattiva risposta al clic. Il pulsante di accensione inoltre funziona anche da lettore di impronte digitali in modo che i clienti possano accedere in modo sicuro al dispositivo senza password tramite Windows Hello, direttamente mentre accendono o riattivano il dispositivo.